Detenido en Palma un traficante de drogas buscado por las autoridades suizas

Palma, 29 mar (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Palma a un fugitivo que estaba siendo buscado por las autoridades suizas, por un asunto relacionado con la distribución y suministro de cantidades considerables de drogas, así como por robo y blanqueo de capitales.

Las autoridades en Suiza emitieron una orden europea de detención y entrega contra el investigado, acusado de suministrar grandes cantidades de drogas, así como por un robo de joyas y dinero.

Además, el sospechoso está acusado de haber transferido a España dinero procedente del tráfico de drogas.

Una vez emitida la orden de detención, el grupo de localización de fugitivos de la Brigada Central de Estupefacientes (UDYCO) en Madrid averiguó que el fugitivo se encontraba hospedado en unos apartamentos en la zona de Calvià, en Mallorca.

El grupo de delincuencia internacional de la Policía Nacional en Baleares localizó el pasado viernes por la tarde al presunto autor, que fue detenido por la orden europea de detención y fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional. EFE