Espana agencias

Cientos de personas marchan por Compostela en defensa de los derechos del colectivo trans

Guardar

Santiago de Compostela, 29 mar (EFE).- Centenares de personas han participado este domingo en una manifestación por las calles de Santiago de Compostela convocada por la sección juvenil de la Asociación de familias de menores trans de Galicia (Arelas) para reivindicar los derechos de este colectivo.

Encabezada por una pancarta con el lema 'A vosa transfobia. A nosa resposta' (Vuestra transfobia. Nuestra respuesta), la marcha ha partido de la plaza 8 de marzo pasadas las doce de la mañana y ha bordeado las calles del casco histórico de la ciudad para terminar desembocando en la icónica plaza del Obradoiro.

Durante el camino, los manifestantes, que han portado banderas de diferentes colectivos LGBTQ+ y carteles con lemas como "Sea lo que sea soy una persona", han entonado cánticos como "Lo trans es real", "Las personas no binarias existen y resisten" o "De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, pese a quien le pese".

A su llegada al Obradoiro, los participantes en la movilización han leído un manifiesto en el que han advertido de las discriminaciones que sufren por parte de sociedad e instituciones, especialmente graves, han apuntado, en el caso de las personas migrantes o racializadas.

También se han referido a la negación del género no binario, a las dificultades de inserción laboral o a los problemas específicos que afrontan las infancias trans.

La portavoz de la plataforma convocante, Alicia Arruti, ha atendido a los medios en instantes previos al comienzo de la manifestación, ante quienes ha señalado que "hay motivos de sobra" para "salir a las calles" y ha denunciado con especial énfasis las recientes agresiones de carácter tránsfobo registradas tanto en Pontevedra como en La Bañeza (León).

De igual manera, Arruti también ha defendido la protesta como forma de contestar los retrocesos legislativos en lugares como Portugal, donde la mayoría conservadora ha impulsado medidas para poner trabas al proceso de autodeterminación de género y restringir los tratamientos hormonales a personas mayores de edad.

"Es algo que no podemos tolerar", ha declarado, antes de enmarcar todas estas acciones en el auge y consolidación de discursos de odio y negacionistas a nivel internacional, que, ha remarcado, también tienen efectos en España y lleva a más agresiones o condiciones de vida más gravosas para las personas de estos colectivos.

"Es necesario demostrar que la sociedad gallega apoya la diversidad, apoya a los colectivos, porque parece, a veces, a través de las redes sociales, que hay una mayoría en contra cuando no es así", ha afirmado Arruti

La marcha de esta mañana ha estado apoyada por múltiples entidades sociales gallegas, que se han sumado a la manifestación, al igual que partidos políticos y sindicatos. EFE

(foto) (vídeo)

Últimas Noticias

Un incendio quema una nave en el recinto del puerto de Barcelona

Infobae

Serigne Mbaye denunciará la "violencia policial" que asegura que sufrió en su detención

Infobae

Bendodo dice que Montero "viene a Andalucía como quien va a pagar una multa" y no ha podido "empezar peor"

Bendodo dice que Montero "viene a Andalucía como quien va a pagar una multa" y no ha podido "empezar peor"

El español Sergio Amante, nuevo presidente de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas

El español Sergio Amante, nuevo presidente de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas

Bendodo (PP) avisa a Sánchez tras su nueva carta a militantes que el 17M recibirá una "de despido" desde Andalucía

Elías Bendodo, alto dirigente popular, responde al jefe del Ejecutivo asegurando que la intención de movilizar a la base socialista no servirá en la cita electoral, anticipando un fuerte rechazo hacia la gestión del oficialismo desde la comunidad autónoma andaluza

Bendodo (PP) avisa a Sánchez tras su nueva carta a militantes que el 17M recibirá una "de despido" desde Andalucía
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez envía una carta a su militancia reafirmándose en su ‘no a la guerra’: “Los socialistas estamos aquí para defender la paz”

Pedro Sánchez envía una carta a su militancia reafirmándose en su ‘no a la guerra’: “Los socialistas estamos aquí para defender la paz”

Un libro afirma que un empresario catalán participaba en la organización de los ‘safaris humanos’ de Sarajevo y Sumar insiste en que se investigue

Un hombre tendrá que indemnizar con 275 euros al dueño de un perro al que atacó con un palo en dos ocasiones: “También sufre su padecimiento”

El capitán de la marina mercante Patxi Odiaga: “No hay respeto por la profesión. Solo se acuerdan de nosotros cuando hay una guerra o una pandemia”

Muere la exparlamentaria socialista en Europa Maria Badia: referente en la defensa de la lengua, la cultura y el proyecto europeo

ECONOMÍA

Estas son las capitales de provincia con los alquileres más bajos en España: Zamora lidera con 7,8 euros el metro cuadrado, seguida de Lugo y Cuenca

Estas son las capitales de provincia con los alquileres más bajos en España: Zamora lidera con 7,8 euros el metro cuadrado, seguida de Lugo y Cuenca

Hasta 225.000 euros de multa por usar falsos becarios si se aprueba el nuevo Estatuto: Trabajo detectó 2.688 casos entre 2021 y 2025

Nestlé, tras el robo de 413.793 barras de Kit Kat: “Apreciamos el gusto excepcional de los delincuentes”

Adaptarse se convirtió en estrategia: tokenizar es lo que eligió el mercado

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Calcula así cuánto te tienen que pagar por las horas extras para asegurarte y que no te engañen”

DEPORTES

El mensaje de Gaethje a Topuria unos meses antes del combate: “Uno de los dos, probablemente, quedará inconsciente”

El mensaje de Gaethje a Topuria unos meses antes del combate: “Uno de los dos, probablemente, quedará inconsciente”

Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza

Aston Martin consigue al fin terminar una carrera en el Gran Premio de Japón, aunque lo hizo en el puesto 18

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García