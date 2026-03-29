Cientos de personas marchan por Compostela en defensa de los derechos del colectivo trans

Santiago de Compostela, 29 mar (EFE).- Centenares de personas han participado este domingo en una manifestación por las calles de Santiago de Compostela convocada por la sección juvenil de la Asociación de familias de menores trans de Galicia (Arelas) para reivindicar los derechos de este colectivo.

Encabezada por una pancarta con el lema 'A vosa transfobia. A nosa resposta' (Vuestra transfobia. Nuestra respuesta), la marcha ha partido de la plaza 8 de marzo pasadas las doce de la mañana y ha bordeado las calles del casco histórico de la ciudad para terminar desembocando en la icónica plaza del Obradoiro.

Durante el camino, los manifestantes, que han portado banderas de diferentes colectivos LGBTQ+ y carteles con lemas como "Sea lo que sea soy una persona", han entonado cánticos como "Lo trans es real", "Las personas no binarias existen y resisten" o "De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, pese a quien le pese".

A su llegada al Obradoiro, los participantes en la movilización han leído un manifiesto en el que han advertido de las discriminaciones que sufren por parte de sociedad e instituciones, especialmente graves, han apuntado, en el caso de las personas migrantes o racializadas.

También se han referido a la negación del género no binario, a las dificultades de inserción laboral o a los problemas específicos que afrontan las infancias trans.

La portavoz de la plataforma convocante, Alicia Arruti, ha atendido a los medios en instantes previos al comienzo de la manifestación, ante quienes ha señalado que "hay motivos de sobra" para "salir a las calles" y ha denunciado con especial énfasis las recientes agresiones de carácter tránsfobo registradas tanto en Pontevedra como en La Bañeza (León).

De igual manera, Arruti también ha defendido la protesta como forma de contestar los retrocesos legislativos en lugares como Portugal, donde la mayoría conservadora ha impulsado medidas para poner trabas al proceso de autodeterminación de género y restringir los tratamientos hormonales a personas mayores de edad.

"Es algo que no podemos tolerar", ha declarado, antes de enmarcar todas estas acciones en el auge y consolidación de discursos de odio y negacionistas a nivel internacional, que, ha remarcado, también tienen efectos en España y lleva a más agresiones o condiciones de vida más gravosas para las personas de estos colectivos.

"Es necesario demostrar que la sociedad gallega apoya la diversidad, apoya a los colectivos, porque parece, a veces, a través de las redes sociales, que hay una mayoría en contra cuando no es así", ha afirmado Arruti

La marcha de esta mañana ha estado apoyada por múltiples entidades sociales gallegas, que se han sumado a la manifestación, al igual que partidos políticos y sindicatos. EFE

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