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Chile llega en racha para enfrentarse a Nueva Zelanda en duelo amistoso en la FIFA Series

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Santiago de Chile, 29 mar (EFE).- La selección chilena de fútbol se enfrentará mañana lunes a la escuadra de Nueva Zelanda en el Eden Park de Auckland en un nuevo partido por la FIFA Series 2026, torneo amistoso en el que La Roja lidera su grupo tras vencer a Cabo Verde y donde los locales necesitan sumar de a tres para mantener vivas sus opciones.

El conjunto sudamericano llega en racha tras acumular cuatro triunfos consecutivos bajo el mando de Nicolás Córdova, el último de ellos ante el combinado de Cabo Verde en un partido en el que reaccionó en el complemento y se impuso por 4-2 con goles de Ben Brereton, Maximiliano Gutiérrez, Felipe Loyola y Gonzalo Tapia.

Después de sufrir una dolorosa eliminación para jugar el Mundial 2026, el conjunto chileno ha mostrado mejoras en todas sus líneas, especialmente en su zona ofensiva, donde ha anotado dos tantos en cada uno de sus últimos cuatro duelos.

Los pupilos de Córdova lideran su grupo y mantienen expectativas altas ante el conjunto neozelandés, a quienes han derrotado en tres de sus últimos cuatro enfrentamientos.

Por su parte, Nueva Zelanda recibirá a Chile con la presión de ganar tras caer por dos tantos a cero frente a Finlandia en el debut del torneo, acumulando ocho partidos sin conocer la victoria y una marca de al menos dos goles en sus últimos tres encuentros.

Tras la lesión del lateral izquierdo DeVries en el partido ante Finlandia, Darren Bazeley deberá modificar su once inicial y conducir a los suyos al triunfo, con miras a volver al buen rendimiento con el que logró clasificarse para el mundial de este año, donde se medirá en el grupo con Bélgica, Irán y Egipto.

Alineación probable:

Nueva Zelanda:

- Entrenador: Darren Bazeley

- Portero: Max Crocombe

- Defensas: Tyler Bindon, Finn Surman, James McGarry, Tim Payne

- Mediocampistas: Marko Stamenic, Ryan Thomas, Elijah Just

- Delanteros: Ben Waine, Ben Old, Callum McCowatt

Chile:

- Entrenador: Nicolás Córdova

- Portero: Lawrence Vigouroux

- Defensas: Ian Garguez, Iván Román, Benjamin Kuscevic, Gabriel Suazo

- Mediocampistas: Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría, Lautaro Millán

- Delanteros: Benjamin Brereton Díaz, Lucas Cepeda, Maximiliano Gutiérrez

Estadio: Eden Park Stadium, Auckland, Nueva Zelanda

Horario: 19.15 hora local (GMT +13) . EFE

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