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'Checo' Pérez: "Ha sido nuestra mejor carrera en lo que va de año"

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Redacción deportes, 29 mar (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que acabó decimoséptimo este domingo el Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito de Suzuka que ésta "ha sido" su "mejor carrera en lo que va de año".

"Ésta ha sido nuestra mejor carrera en lo que va de año. Hemos experimentado un gran progreso en un corto espacio de tiempo y podemos estar contentos de haber cruzado la meta con ambos coches una vez más", opinó 'Checo', nacido en Guadalajara (Jalisco) hace 36 años, subcampeón del mundo hace tres y que, tras uno ausente, regresó este curso a la categoría reina, en la que cuenta un total de seis victorias y 39 podios.

"Ayer tuvimos algunos problemas con el despliegue de la energía, pero hoy notamos que lo teníamos todo mucho más bajo control", comentó en Suzuka el bravo piloto tapatío.

"Hemos sido bastante más rápidos que Aston Martin y hemos visto que nuestro ritmo está mejorando. Esperemos que las mejoras que llevemos a Miami nos permitan ser mucho más competitivos", declaró este domingo, en Japón, el mejor piloto de la historia de México. EFE

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