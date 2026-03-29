Bezzecchi vence con autoridad en Austin por delante de Jorge Martín y recupera el liderato

Redacción deportes, 29 mar (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) ha vencido con autoridad el Gran Premio de los Estados Unidos de MotoGP en el Circuito de Las Américas (COTA), por delante de su compañero de equipo, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) y del también español Pedro Acosta (KTM RC 16), y recupera el liderato en el Mundial. EFE
Últimas Noticias
El Almería se da un festín ante la Real B para volver al ascenso directo (5-1)
El Racing se desinfla en el peor momento
Bezzecchi suma la tercera victoria consecutiva del año; Agius y Pini, en lo más alto
Vox insta a Israel a "explicar y corregir lo ocurrido" este domingo en la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén
El Barcelona sentencia la Liga; la Real tropieza y el Tenerife reaviva la pelea por Europa
MÁS NOTICIAS