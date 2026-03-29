Bezzecchi vence con autoridad en Austin por delante de Jorge Martín y recupera el liderato

Redacción deportes, 29 mar (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) ha vencido con autoridad el Gran Premio de los Estados Unidos de MotoGP en el Circuito de Las Américas (COTA), por delante de su compañero de equipo, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) y del también español Pedro Acosta (KTM RC 16), y recupera el liderato en el Mundial. EFE

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