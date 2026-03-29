Espana agencias

Bezzecchi suma la tercera victoria consecutiva del año; Agius y Pini, en lo más alto

Guardar

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) sumó este domingo en el Circuito da las Américas de Austin (Texas) su tercera victoria consecutiva del cuso, junto a las dos que logró en los dos últimos grandes premios de la pasada temporada, al ganar el Gran Premio de los Estados Unidos de MotoGP, certamen en el que recupera el liderato que cedió un día antes a su compañero de equipo, el español Jorge Martín.

Además, el australiano Senna Agius (Kalex), en Moto2, y el italiano Guido Pini (Honda), en Moto3, vencieron en sus respectivas categorías.

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que tuvo que cumplir con una penalización de 'vuelta larga' por su incidente en la carrera 'sprint' con el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), acabó quinto y justo detrás de éste.

Bezzecchi, que dominó la carrera de principio a fin, vuelve a ser el líder en la clasificación provisional del mundial e iguala a Marc Márquez, el último piloto que, en 2014, ganó las tres primeras carreras de la temporada.

En apenas tres vueltas la carrera de MotoGP dejó bastante claras las posiciones de cabeza, con un trío formado por Marco Bezzecchi, Pedro Acosta y Jorge Martín que fue el de los aspirantes al podio en el Circuito de Las Américas (COTA), mientras que por detrás el interés se centró en la posible remontada de Marc Márquez tras cumplir una sanción que le relegó a la undécima posición.

Bezzecchi fue consolidando poco a poco su primera posición y, aunque Pedro Acosta, intentó aguantar el segundo puesto, no pudo con los ataques de Jorge Martín, que acabó segundo, mientras por detrás Fabio di Giannantonio aguantaba el cuarto puesto.

No estuvo demasiado afortunado Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), que fue perdiendo posiciones hasta acabar décimo, mientras que un sorprendente Ai Ogura (Aprilia RS-GP) llegó a ascender hasta el cuarto puesto, hasta que el motor de su moto cedió y le obligó a abandonar.

Marc Márquez cumplió con su sanción y al principio con poco ritmo, pero luego consolidando un buen paso por vuelta, fue dando cuenta de sus rivales hasta llegar a una más que meritoria quinta posición final.

o Senna Agius (Kalex) fue el vencedor de la carrera de Moto2, que estuvo plagada de accidentes y bajas de pilotos en la reanudación, por delante del italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) y del español Izan Guevara (Boscoscuro), con el también español Manuel 'Manugas' González (Kalex) en la cuarta posición y como nuevo líder del campeonato.

González suma 39,5 puntos, por 36 del también español Izan Guevara y con el anterior líder, Daniel Holgado, tercero con 33 puntos.

El español Daniel Holgado (Kalex), hasta ahora líder, se fue por los suelos en la primera curva del trazado y se llevó por delante al estadounidense Joe Roberts (Kalex), y poco después, en la curva once, se produjo una caída multitudinaria.

Hasta siete pilotos se vieron implicados al quedarse sin frenos el español Alberto Ferrández (Boscoscuro), en la que el peor parado fue el también español Ángel Piqueras (Kalex), que sufrió la fractura del fémur izquierdo con desplazamiento, y también se vieron involucrados Sergio García Dols (Kalex), al que se le 'salió' un hombro y no pudo volver a la carrera tampoco, Filip Salac, Daniel Muñoz, David Alonso y Collin Veijer.

El italiano Guido Pini (Honda) logró su primera victoria en grandes premios al vencer en Moto3 por escasamente 56 milésimas de segundo sobre el líder del mundial, el español Máximo Quiles (KTM), en tanto que la tercera plaza en el podio fue para el también español Álvaro Carpe (KTM), autor de la 'pole position'.

Carpe no se dejó sorprender en la salida, que realizó a la perfección para comandar la carrera, en tanto que Quiles consiguió remontar desde la octava a la tercera plaza, justo por detrás del hispano argentino Valentín Perrone (KTM).

A cuatro vueltas del final un nuevo 'apretón' de Máximo Quiles, que marcó su mejor tiempo de vuelta rápida, dio la impresión de que se iría de sus compañeros de escapada, pero no fue así y en la décima, Guido Pini pasó a Máximo Quiles y Perrone lo intentó también en un 'rifirrafe' que permitió a Álvaro Carpe llegar hasta ellos.

La penúltima vuelta comenzó con Perrone como líder, pero con los cuatro pilotos en un pañuelo y, ya metidos en la vuelta final, el hispano argentino intentó cerrar todos los huecos a sus rivales, con Carpe, Pini y Quiles tras él.

No hubo concesiones entre ninguno de ellos, que pelearon el triunfo en cada curva, hasta que en la última del trazado tanto Perrone como Carpe se fueron algo largos y ese hueco lo aprovecharon Pini y Quiles para 'colarse' por el interior camino de las dos primeras posiciones en Austin. EFE

Últimas Noticias

El Almería se da un festín ante la Real B para volver al ascenso directo (5-1)

Infobae

El Racing se desinfla en el peor momento

Infobae

Vox insta a Israel a "explicar y corregir lo ocurrido" este domingo en la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén

Vox insta a Israel a "explicar y corregir lo ocurrido" este domingo en la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén

El Barcelona sentencia la Liga; la Real tropieza y el Tenerife reaviva la pelea por Europa

Infobae

Bezzecchi vence con autoridad en Austin por delante de Jorge Martín y recupera el liderato

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los “ancianos” que siguen en combate: los misiles Hawk españoles que están marcando diferencias en el cielo de Ucrania y que ya lo hicieron en la guerra de Vietnam

Los “ancianos” que siguen en combate: los misiles Hawk españoles que están marcando diferencias en el cielo de Ucrania y que ya lo hicieron en la guerra de Vietnam

Pedro Sánchez acusa a Netanyahu de impedir el culto católico en Jerusalén “sin explicación ni motivos”: “Sin tolerancia es imposible convivir”

Los 6 trucos para ahorrar gasolina en Semana Santa, según expertos

Este es el mejor momento para salir de viaje en Semana Santa, según la DGT

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de un joven de Mauritania por falta de coherencia: alegó haber sido forzado a entrar en un campamento yihadista

ECONOMÍA

Óscar Vara, economista, sobre las “políticas suicidas” de vivienda en España: “El control de precios ha expulsado a la gente que quiere alquilar”

Óscar Vara, economista, sobre las “políticas suicidas” de vivienda en España: “El control de precios ha expulsado a la gente que quiere alquilar”

Los nuevos horarios de Mercadona para Semana Santa 2026

Cómo hacer la declaración de la Renta de un fallecido en 2026

Estas son las capitales de provincia con los alquileres más bajos en España: Zamora lidera con 7,8 euros el metro cuadrado, seguida de Lugo y Cuenca

Hasta 225.000 euros de multa por usar falsos becarios si se aprueba el nuevo Estatuto: Trabajo detectó 2.688 casos entre 2021 y 2025

DEPORTES

El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

Carlos Alcaraz ya está de vuelta en las pistas tras el tropiezo en Miami: el tenista se prepara en Murcia para la temporada de tierra

El mensaje de Gaethje a Topuria unos meses antes del combate: “Uno de los dos, probablemente, quedará inconsciente”

Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza

Aston Martin consigue al fin terminar una carrera en el Gran Premio de Japón, aunque lo hizo en el puesto 18