95-62. Michigan machaca a Tennessee y Aday Mara se mete en la 'Final Four' de la NCAA

Washington, 29 mar (EFE).- Los Michigan Wolverines sellaron este domingo su pase a la Final Four del baloncesto universitario tras imponerse a los Tennessee Volunteers por 95-62, en un duelo en el que el español Aday Mara aportó 11 puntos.

En las semifinales de la Final a Cuatro, que se disputarán el próximo sábado en Indianápolis (Indiana), ya les esperan los Arizona Wildcats, el rival más exigente al que Michigan se habrá enfrentado en este March Madness.

La otra semifinal la disputarán Illinois Fighting frente al ganador del duelo entre Duke Blue Devils y UConn Huskies.

El zaragozano aspira a convertirse en el primer español en jugar la final universitaria de la NCAA. Los Wolverines buscan su primer título desde 1989, el único que tienen en sus vitrinas.

Este domingo, en el United Center de Chicago, hogar de los Bulls, Michigan arrolló a Tennessee, que solo pudo plantar cara en los primeros minutos de su partido de la ronda Elite Eight (cuartos de final).

Tennessee planteó un duelo físico de inicio, dominó el rebote en los dos lados de la pista y llegó a mandar hasta el 14-16. Pero Michigan impuso su calidad y su estilo y, con un demoledor parcial de 21-0 hasta el 35-16, dejó sin respuesta a Tennessee.

Aday Mara, el gigante español de 2,21 metros, estrenó el marcador para Michigan con un mate, pero se cargó con dos personales en ese tramo inicial dominado por Tennesse, por lo que jugó solo ocho minutos en el primer tiempo.

Aun así, aportó 6 puntos, dos rebotes, un robo y un tapón.

Al descanso, el marcador era de 48-26. Tennessee, con solo 9 de 38 tiros de campo, estaba completamente superado.

Mara demostró en el segundo tiempo su peso en el equipo: machacó el aro, anotó un triple -el tercero de su temporada- y firmó su tapón número 100 del año.

Los Wolverines no quisieron vivir de rentas en el segundo tiempo y siguieron abriendo la herida de Tennessee con un ataque letal y una defensa desesperante. El resultado final fue de 95-62, culminado con un triple de Charlie May, hijo del entrenador Dusty May.

Fue una paliza impropia de la ronda regional, con el mayor margen desde que Michigan, precisamente, derrotó en 1989 a Virginia en esa misma fase, antes de acabar proclamándose campeón nacional.

El mejor de Michigan fue Yaxel Lendeborg, jugador puertorriqueño de ascendencia dominicana, con 27 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, dos tapones y un robo.

Mara terminó el duelo con 11 puntos, 4 rebotes, dos tapones y un robo, con solo 18 minutos en pista.

Los Wolverines han anotado 90 puntos o más en sus cuatro partidos del March Madness hacia la Final Four, primer equipo que lo logra desde los Huskies en 1995. EFE