Espana agencias

95-62. Michigan machaca a Tennessee y Aday Mara se mete en la 'Final Four' de la NCAA

Guardar

Washington, 29 mar (EFE).- Los Michigan Wolverines sellaron este domingo su pase a la Final Four del baloncesto universitario tras imponerse a los Tennessee Volunteers por 95-62, en un duelo en el que el español Aday Mara aportó 11 puntos.

En las semifinales de la Final a Cuatro, que se disputarán el próximo sábado en Indianápolis (Indiana), ya les esperan los Arizona Wildcats, el rival más exigente al que Michigan se habrá enfrentado en este March Madness.

La otra semifinal la disputarán Illinois Fighting frente al ganador del duelo entre Duke Blue Devils y UConn Huskies.

El zaragozano aspira a convertirse en el primer español en jugar la final universitaria de la NCAA. Los Wolverines buscan su primer título desde 1989, el único que tienen en sus vitrinas.

Este domingo, en el United Center de Chicago, hogar de los Bulls, Michigan arrolló a Tennessee, que solo pudo plantar cara en los primeros minutos de su partido de la ronda Elite Eight (cuartos de final).

Tennessee planteó un duelo físico de inicio, dominó el rebote en los dos lados de la pista y llegó a mandar hasta el 14-16. Pero Michigan impuso su calidad y su estilo y, con un demoledor parcial de 21-0 hasta el 35-16, dejó sin respuesta a Tennessee.

Aday Mara, el gigante español de 2,21 metros, estrenó el marcador para Michigan con un mate, pero se cargó con dos personales en ese tramo inicial dominado por Tennesse, por lo que jugó solo ocho minutos en el primer tiempo.

Aun así, aportó 6 puntos, dos rebotes, un robo y un tapón.

Al descanso, el marcador era de 48-26. Tennessee, con solo 9 de 38 tiros de campo, estaba completamente superado.

Mara demostró en el segundo tiempo su peso en el equipo: machacó el aro, anotó un triple -el tercero de su temporada- y firmó su tapón número 100 del año.

Los Wolverines no quisieron vivir de rentas en el segundo tiempo y siguieron abriendo la herida de Tennessee con un ataque letal y una defensa desesperante. El resultado final fue de 95-62, culminado con un triple de Charlie May, hijo del entrenador Dusty May.

Fue una paliza impropia de la ronda regional, con el mayor margen desde que Michigan, precisamente, derrotó en 1989 a Virginia en esa misma fase, antes de acabar proclamándose campeón nacional.

El mejor de Michigan fue Yaxel Lendeborg, jugador puertorriqueño de ascendencia dominicana, con 27 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, dos tapones y un robo.

Mara terminó el duelo con 11 puntos, 4 rebotes, dos tapones y un robo, con solo 18 minutos en pista.

Los Wolverines han anotado 90 puntos o más en sus cuatro partidos del March Madness hacia la Final Four, primer equipo que lo logra desde los Huskies en 1995. EFE

Últimas Noticias

El Almería se da un festín ante la Real B para volver al ascenso directo (5-1)

Infobae

El Racing se desinfla en el peor momento

Infobae

Bezzecchi suma la tercera victoria consecutiva del año; Agius y Pini, en lo más alto

Infobae

Vox insta a Israel a "explicar y corregir lo ocurrido" este domingo en la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén

Vox insta a Israel a "explicar y corregir lo ocurrido" este domingo en la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén

El Barcelona sentencia la Liga; la Real tropieza y el Tenerife reaviva la pelea por Europa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los “ancianos” que siguen en combate: los misiles Hawk españoles que están marcando diferencias en el cielo de Ucrania y que ya lo hicieron en la guerra de Vietnam

Los “ancianos” que siguen en combate: los misiles Hawk españoles que están marcando diferencias en el cielo de Ucrania y que ya lo hicieron en la guerra de Vietnam

Pedro Sánchez acusa a Netanyahu de impedir el culto católico en Jerusalén “sin explicación ni motivos”: “Sin tolerancia es imposible convivir”

Los 6 trucos para ahorrar gasolina en Semana Santa, según expertos

Este es el mejor momento para salir de viaje en Semana Santa, según la DGT

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de un joven de Mauritania por falta de coherencia: alegó haber sido forzado a entrar en un campamento yihadista

ECONOMÍA

Óscar Vara, economista, sobre las “políticas suicidas” de vivienda en España: “El control de precios ha expulsado a la gente que quiere alquilar”

Óscar Vara, economista, sobre las “políticas suicidas” de vivienda en España: “El control de precios ha expulsado a la gente que quiere alquilar”

Los nuevos horarios de Mercadona para Semana Santa 2026

Cómo hacer la declaración de la Renta de un fallecido en 2026

Estas son las capitales de provincia con los alquileres más bajos en España: Zamora lidera con 7,8 euros el metro cuadrado, seguida de Lugo y Cuenca

Hasta 225.000 euros de multa por usar falsos becarios si se aprueba el nuevo Estatuto: Trabajo detectó 2.688 casos entre 2021 y 2025

DEPORTES

El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

Carlos Alcaraz ya está de vuelta en las pistas tras el tropiezo en Miami: el tenista se prepara en Murcia para la temporada de tierra

El mensaje de Gaethje a Topuria unos meses antes del combate: “Uno de los dos, probablemente, quedará inconsciente”

Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza

Aston Martin consigue al fin terminar una carrera en el Gran Premio de Japón, aunque lo hizo en el puesto 18