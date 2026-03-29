92-84. El Joventut alarga su estado de gracia antes del reto europeo, pero pierde a Tomic

Badalona (Barcelona), 29 mar (EFE).- El Asisa Joventut enlazó este domingo su sexta victoria consecutiva en la Liga Endesa a costa del Dreamland Gran Canaria (92-84) y reforzó la moral de cara a la decisiva eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones, que disputará contra el AEK griego, con la duda de Ante Tomic.

El veterano pívot croata, ya duda para el partido por unas molestias en los isquiotibiales, se resintió de ellas y apenas pudo permanecer dos minutos en pista antes de retirarse a vestuarios.

No obstante, a partir de un parcial de 32-15 tras el paso por vestuarios, el conjunto verdinegro quebró la resistencia visitante gracias al dúo formado por Cameron Hunt (23 puntos) y Ricky Rubio (21 puntos), que marcaron el compás, y Jabari Parker, que añadió 14 puntos y zanjó cualquier intento del Gran Canaria de meterse de nuevo en el partido.

Pese a llegar con dinámicas claramente opuestas, ninguno de los dos equipos se escondió y no tardó en enseñar sus armas. Mientras los locales explotaban su amenaza exterior con Hunt y Parker como estiletes, el cuadro insular se apoyaba en Metu y su superioridad física sobre Kraag para no perder la pista al marcador (8-6, min. 4).

Los problemas interiores del Asisa Joventut, que ya tenía la baja de última hora de Birgander, se agudizaron cuando Tomic, que llegaba entre algodones al choque, se resintió de sus molestias físicas y apenas pudo aguantar dos minutos en pista antes de marcharse al vestuario.

La pérdida del gran referente de la pintura verdinegra supuso un golpe psicológico que el Gran Canaria supo aprovechar. Desde el 14-12, los amarillos firmaron un parcial de 0-12, con Pelos como agitador gracias a su polivalencia y Metu castigando pasillos interiores, para abrir el primer colchón en el arranque del segundo acto (14-24).

Consciente de su debilidad en la pintura, los locales necesitaban reconectar con su talento exterior. Y ahí aparecieron Hunt y Hakanson, que se echaron al equipo a la espalda y, voraces desde el perímetro, lideraron un parcial de 17-4 que devolvió la energía al Olímpic, algo más desangelado por las fechas festivas (31-28, min. 15).

Solo Vila parecía encontrar certezas donde el cuadro insular mostraba dudas. Los arreones de talento finales de Brussino y Wong, que parecían llevar a los visitantes con ventaja al descanso, se toparon con la última palabra de Hunt, que con el arma desenfundada clavó un triple sobre la bocina para dejar el 40-39 al intermedio.

Esa canasta también le dio alas a la Penya tras el paso por vestuarios. Rubio, confiado y dueño del ritmo del partido, enlazó nueve puntos casi consecutivos y empezó a romper el encuentro. Ni una pausa enfrió al base del Masnou, que siguió generando ventajas constantes ante el bloqueo generalizado de los visitantes, que se fueron diluyendo sin encontrar respuestas hasta el 72-54 que dejaba el partido sentenciado a falta del último cuarto.

La Penya parecía no dar ningún respiro a cualquier conato de reacción visitante (83-67, min. 35). Entonces Dani Miret decidió reservar a Hunt y Rubio, pensando ya en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones. Los locales se confiaron viendo el partido hecho, y el Gran Canaria metió picante al tramo final con un parcial de 0-10 (84-79, min. 38).

Hunt y Rubio regresaron al parquet intentando retomar el control, pero los locales necesitaban una chispa decisiva. Esa aparición llegó en Parker, que con su calidad, sumado a una pérdida de Wong en el peor momento y la efectividad desde la línea de tiros libres, sentenció el partido y aseguró la sexta victoria liguera consecutiva del equipo verdinegro con el 92-84 definitivo.

- Ficha técnica:

92 - Asisa Joventut (14+26+32+20): Rubio (21), Hunt (23), Kraag (2), Parker (14), Ruzic (5), -cinco inicial-, Drell (6), Hakanson (12), Torres (-), Allen (6), Mauri (-), Tomic (-) y Hanga (3).

84 - Dreamland Gran Canaria (22+17+15+30): Albicy (2), Wong (19), Brussino (17), Metu (13), Kuath (4),-cinco inicial-, Maniema (-), Vila (7), Samar (5), Alocén (-), Pelos (17), Miteo (-) y Robertson (-).

Árbitros: Antonio Conde, Alberto Sánchez y Vicente Martínez. Sin eliminados.

Incidencias: partido de la vigésimo cuarta jornada de la Liga Endesa disputado en el Palau Municipal d’Esports de Badalona (Barcelona) ante 6.100 espectadores. EFE

avm/jpd