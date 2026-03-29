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70-65. El Valencia Basket gana su segunda Copa de la Reina

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Tarragona, 29 mar (EFE).- El Valencia Basket logró este domingo su segundo título de campeón de la Copa de la Reina de baloncesto al imponerse al Hozono Global Jairis de Alcantarilla (Murcia), que defendía el título, por 70-65 en la final de la 64ª edición, disputada en el Palau d’Esports Catalunya de Tarragona.

El acierto desde la línea de 3 del Hozono Global Jairis, campeón del torneo del año pasado, desniveló la balanza a su favor en los primeros compases del partido. Dos triples de Alba Navarro y uno de Aina Ayuso situaron a las murcianas seis arriba (6-13) y obligaron al técnico valencianista, Rubén Burgos, a pedir tiempo muerto. La brecha siguió creciendo hasta un parcial de 0-17 que amplió la distancia a 7-21.

Al Valencia Basket le costó meterse en la final y el Hozono Global Jairis, que salió con una marcha más, aprovechó sus errores para correr y dominar también desde la pintura, liderado por Prieto y Bertsch. Tras casi cinco minutos sin anotar, la ‘taronja’ Hillsman paró la sangría (9-21) con una canasta desde debajo del aro.

La película cambió en el segundo cuarto, con un Valencia Basket más intenso que dejó a las murcianas casi cuatro minutos son encestar y se colocó a solo 5 puntos (19-24) con Andersson y Fiebich tirado del carro.

El defensor del título, mejor en el rebote, frenó el arreón valencianista con dos triples de Prieto y Bertsch, en una final de rachas, con intercambio de parciales. El Hozono Global Jairis volvió a los 10 de ventaja (23-33), pero un triple y una canasta de dos de Fiebich volvieron a equilibrar las fuerzas.

Al descanso se llegó con 31-38 a favor de las murcianas y con todo por decidirse en la segunda mitad. Las valencianistas salieron mejor de los vestuarios y, en menos de dos minutos, dieron la vuelta al marcador con un parcial de 8 puntos. Un triple de Elena Buenavida puso el 41-38 en el electrónico.

La primera canasta del Hozono Global Jairis no llegó hasta el minuto 4, con una penetración de Alarcón. El encuentro entró en una fase muy física, con un Valencia con más fondo de armario y más intenso en defensa, lo que provocó indecisiones en ataque de las murcianas, que a esas alturas llevaban ya 14 pérdidas, Un triple prácticamente sobre la bocina de Massey puso el 58-50 con el que se llegó a los últimos 10 minutos.

El Valencia empezó a asegurarse el título desde la defensa, con una Hillsman infranqueable en la pintura. Las murcianas no tiraron la toalla y se colocaron a siete con un triple de Ayuso, pero Coffey respondió inmediatamente con otra canasta de 3 y devolvió los 10 puntos de ventaja a su equipo (65-55).

El rebote ofensivo mantuvo al equipo murciano en el partido, que nuevamente con un triple de Ayuso se situó a solo 6 puntos (69-63) a falta de 2.13. Massey había fallarlo tres tiros libres en el ataque anterior.

Al Valencia le enteraron los nervios y fue incapaz de anotar en sus dos posesiones siguientes. Gil desde la línea de tiros libra apretó aun más el marcador (69-65) a menos de un minuto y Ayuso pudo ajustarlo aún más, pero falló una entrada a falta de 10 segundos. Raque Carrera anotó el definitivo 70-65 con un tiro libre y selló el segundo título de la Copa de la Reina para el Valencia Basket -ya ganó en 2024-. Hillsman fue elegida MVP.

- Ficha técnica:

70. Valencia Basket (11+20+27+12): Anderson (10), Buenavida (10), Fam (6), Fiebich (11), Carrera (12) -cinco inicial-, Hillsman (8), Chery (-), Pérez (2), Casas (-), Romero (-), Coffey (5) y Ben (6).

65 - Hozono Global Jairis (24+14+12+15): Ayuso (9), Prieto (18), Alarcón (8), Bertsch (13) y Gil (9), -cinco inicial-, Mataix (3), Mané (-), Ekh (-), Massey (5) y Alguacil (-).

Árbitros: Javier García, Paula Lema y José Javier Marqueta. Sin eliminadas.

Incidencias: final de la 64ª Copa de la Reina, disputada en el Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. EFE

dpj/sab

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