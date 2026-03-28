Un camión accidentado corta un carril de la A-3 en Cuenca sentido Madrid

Toledo, 28 mar (EFE).- El accidente de un camión de paquetería en la autovía de Valencia (A-3) a su paso por el término municipal de Graja de Iniesta (Cuenca) en sentido Madrid, ocurrido en la madrugada de este sábado, mantiene cortado un carril de la autovía.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el accidente ha ocurrido a las 3:53 horas en el kilómetro 231 de la A-3, en Graja de Iniesta (Cuenca), y en un primer momento se tuvo que cortar la autovía en ese sentido en su totalidad, por lo que el tráfico se desvió por la N-3.

Sobre las 7:30 horas se ha podido reabrir uno de los carriles de la autovía.

El conductor del camión ha resultado ileso y no se han registrado heridos en el siniestro.

Al lugar del accidente han acudido agentes de la Guardia Civil, bomberos de Motilla del Palancar (Cuenca) y una ambulancia de soporte vital, si bien estos dos recursos no han tenido que intervenir. EFE