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Tom Pidcock abandona la Volta Catalunya tras la caída que sufrió en la quinta etapa

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Berga (Barcelona), 28 mar (EFE).- El ciclista británico Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) ha decidido abandonar la Volta Ciclista a Catalunya después de la caída que sufrió en la quinta etapa de la ronda catalana.

En un vídeo publicado por su equipo en la red social Instagram, el propio Pidcock explica que sufre molestias en la rodilla que le impiden tomar la salida de la sexta etapa que se disputa este sábado, con inicio en Berga y final en el puerto de Queralt, de primera categoría.

"Mi rodilla está bastante hinchada y me he hecho daño ahí. Parece que voy a necesitar algo de tiempo para recuperarme. Ayer, tras la caída, no sentí tanto dolor en la rodilla, me dolía más la muñeca y la parte superior del cuerpo", ha comentado el ciclista inglés.

Pese al accidente que sufrió descendiendo el puerto de Collada Sobirana, Pidcock, uno de los favoritos de la presente edición de la Volta, acabó la quinta etapa, con final en el puerto de Coll de Pal, a casi media hora del vencedor y líder de la carrera, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike).

"Me sentía bien ayer y tenía ganas de pelear en el último ascenso, pero es lo que hay. Ahora me tengo que centrar en la recuperación", ha concluido. EFE

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