Temas del día de EFE España del domingo 29 de marzo de 2026

ELECCIONES ANDALUCÍA

Madrid - El PSOE va a volcarse con María Jesús Montero ante las elecciones del próximo 17 de mayo en Andalucía y ya prepara un auténtico "desembarco" de ministros y dirigentes socialistas para respaldar a la hasta ahora ministra de Hacienda en una campaña pensada para sacar pecho de sus políticas a favor de la "mayoría social".

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TRÁFICO SEMANA SANTA

Madrid- La Dirección General de Tráfico (DGT) dará por finalizada esta medianoche la primera fase de la operación salida de Semana Santa, aunque la campaña especial se prolongará hasta el domingo 29 de marzo, con un total de 17 millones de desplazamientos previstos.

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TIEMPO SEMANA SANTA

Madrid- El domingo de Ramos se prevé más frío de lo habitual debido a un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo y la entrada de una masa de aire de origen polar sobre la Península y Baleares, que dejarán cielos nubosos o cubiertos en el norte y un desplome de la cota de nieve en torno a 500/800 metros en la mayor parte del territorio.

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SEMANA SANTA

Sevilla - El Domingo de Ramos de Ramos es el primer día grande de la Semana Santa en Andalucía y, con una previsión de buen tiempo, cientos de procesiones recorrerán las calles de pueblos y ciudades.

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Pamplona - La Semana Santa pamplonesa acumula una larga tradición de presencia femenina en los actos religiosos de Pascua.

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Logroño - Tres generaciones de portadores de la Cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Soledad de Logroño, abuelo, hijo y dos nietos, viven con “orgullo” la Semana Santa como seguidores de un legado familiar que les une en torno a una tradición compartida e impulsada por la fe, han explicado a EFE. Sergio Jiménez Foronda.

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DULCES SEMANA SANTA

Madrid- Las torrijas ganan cada vez más protagonismo en Cuaresma y Semana Santa. Las recetas caseras dejan paso a una infinidad de sabores, texturas y aromas fruto de la creatividad de los artesanos pasteleros, que según la región, se centran más en ellas o en otros dulces como las monas de pascua.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022718046)

ALIMENTACIÓN HALAL

Barcelona- El sector cárnico se está adaptando al creciente mercado 'halal' en España, donde hay dos millones de musulmanes que reclaman cada vez más innovación, aparte de exportar a países de Europa, el norte de África, Oriente Medio y Asia.

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ROSALÍA GIRA (Crónica)

Madrid - Entre el calvario y el paraíso, como se presentaba en su más reciente disco 'Lux', Rosalía inicia este lunes el tramo español de su gira mundial en un momento paradójico en el que conviven hitos artístico y grandes alabanzas con polémicas continuadas y alguna pequeña debacle como su abrupto concierto en Milán. Javier Herrero.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023360779)

CÓMIC NOVEDADES

Madrid - El Rey Arturo es de todo menos un héroe. Excalibur, su legendaria espada mágica, acumula polvo en un rincón del castillo y los excesos con el alcohol le alejan de sus días de gloria. Pero su hija, Ysabel, siente el poder de la espada y decide huir en busca de aventuras. Bajo esta premisa, ‘Furiosa’ llega para reintrerpretar el clásico en clave feminista en un intento de “cambiar la percepción del mundo”. Javier Picazo Feliu.

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PATRIMONIO HISTÓRICO (Crónica)

Jaén - La capilla de San Andrés de Jaén, un monumento del siglo XVI cerrado al culto desde principios del siglo XX, que esconde un rico legado patrimonial entre el que destaca la reja mudéjar del maestro Bartolomé, está gestionada por una cofradía que ha dado entrada a las mujeres por primera vez en 500 años.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:10h.- Bilbao.- KORRIKA 2026.- El lehendakari, Imanol Pradales, recoge el testigo de la Korrika, una carrera popular de apoyo al euskera que ha estado marcada por la polémica tras la exhibición de imágenes de presos de ETA o el "veto" de la organizadora AEK al sindicato CCOO. C/ Autonomía. 65. A las 12:30h, clausura de la 24 edición. Plaza del Ayuntamiento. (Texto) (Foto)

12:00h.- Logroño.- PARTIDOS PP.- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, atiende a los medios antes de visitar la exposición de fotografía 'Vida y sociedad en los archivos de los fotógrafos de Logroño'. Plaza del Ayuntamiento (Av. de la Paz, 11) y streaming en las redes sociales del PP. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Sevilla.- PARTIDOS PODEMOS.- El candidato de Podemos a la presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, presenta las propuestas sobre turismo. En los Jardines del Parlamento. (A la altura del kiosko de churros) En los Jardines del Parlamento. (A la altura del kiosko de churros)

12:00h.- El Portil (Punta Umbría). PARTIDOS PP.- El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, atiende a los medios de comunicación junto al presidente provincial del PP de Huelva, Manuel Andrés González. C/ Alcotán, 20.

ECONOMÍA

12:00h.- Palma.- CRISIS VIVIENDA.- La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) en Mallorca se concentran por el derecho a la vivienda. Plaza de España.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

12:00h.- Madrid.- SUCESOS DETENCIÓN.- Tras la detención el jueves en Madrid del exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Serigne Mbayé, colectivos antirracista y de migrantes de Madrid se concentran en la plaza de Lavapiés contra el racismo policial, una protesta a la que está previsto acuda la líder de Podemos, Ione Belarra. plaza de Lavapiés. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SOCIEDAD

10:00h.- Melilla.- SEMANA SANTA.- Salida procesional de Nuestro Padre Jesús en su Entrada en Jerusalén (La Pollinica) y María Santísima de Gracia y Esperanza. Parroquia de Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa.

10:30h.- León.- SEMANA SANTA.- Procesión de Las Palmas. Sale del Museo Diocesano y de la Semana Santa y tiene como acto central la bendición de las Palmas y Ramos en la plaza de San Marcelo. Museo Diocesano. (Texto) (Foto)

10:30h.- Valladolid.- SEMANA SANTA.- El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, bendice las palmas que cientos de niños de las veinte cofradías portan en una de las procesiones más emotivas, donde los pequeños son los protagonistas al comienzo de la Semana Santa. Catedral. (Texto) (Foto)

11:00h.- Sagunto (Valencia).- SEMANA SANTA.- Bendición de Palmas y Ramos y Procesión General del Domingo de Ramos en Sagunto (Valencia) tras la polémica por la decisión de la Cofradía de la Purísima Sangre de no incluir a mujeres en la misma.

11:15h.- Pamplona.- SEMANA SANTA.- Bendición de ramos y palmas y, a continuación, procesión hasta la Catedral, donde se celebrará la eucaristía. Plaza de Santa María la Real.

11:15h.- Santander.- SEMANA SANTA.- La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, participa en la procesión del domingo de ramos y en la posterior misa en la Basílica Catedral de Santander. Plaza de Las Atarazanas.

11:30h.- Ferrol (A Coruña).- SEMANA SANTA.- Ferrol abre su Semana Santa, de Interés Turístico Internacional, con las procesiones matinales del Domingo de Ramos, que promueven las cofradías de las Angustias y Dolores tras la tradicional bendición de ramos y palmas Santuario de las Angustias. (Foto)

11:30h.- Oviedo.- SEMANA SANTA.- El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y miembros de la corporación municipal asisten a la tradicional bendición de los ramos en la iglesia de Santirso y a la posterior celebración en la Catedral de Oviedo.

11:30h.- Logroño.- SEMANA SANTA.- Comienza la Semana Santa en Logroño con el Domingo de Ramos y la tradicional procesión de la 'Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén'. Plaza del Mercado. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Santiago de Compostela.- PERSONAS TRANS.- La asociación de familias de menores trans de Galicia, Arelas, convoca una manifestación en Santiago de Compostela con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Trans y para condenar la desprotección y violencia que sufre este colectivo. Praza 8 de Marzo. (Texto) (Foto)

12:30h.- Zamora.- SEMANA SANTA.- Entrega del premio Barandales de Honor al compositor David Rivas y pregón oficial de 2026 de la Semana Santa de Zamora, declarada de Interés Turístico Internacional, a cargo del poeta, filólogo y teólogo Jesús Losada. Teatro Ramos Carrión. (Texto) (Foto)

15:15h.- Madrid.- SEMANA SANTA.- Procesión de La Borriquita. De calle Bailén a Iglesia de San Ildefonso, en calle Colón, 16.

15:30h.- Madrid.- SEMANA SANTA.- Procesión de El Silencio. Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe. Calle Atocha, 87.

15:45h.- Granada.- SEMANA SANTA.- Salida de la Ilustre Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz (Borriquilla) y apertura de la Semana Santa de Granada 2026. Iglesia de San Andrés.

16:30h.- Málaga.- SEMANA SANTA.- Salida en procesión de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima del Gran Perdón. Parroquia de La Divina Pastora. Plaza de Capuchinos, 5.

17:00h.- Madrid.- SEMANA SANTA.- Procesión del Santísimo Cristo de la Fe y la Salud. Calle Pio Baroja.

17:00h.- Salamanca.- SEMANA SANTA.- La Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón sale en procesión con la esperanza de poder cumplir con su tradicional acto de la redención de un preso frente a los juzgados, con al menos una libertad condicional, después de que el Consejo de Ministros le denegara el indulto solicitado. Catedral. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:30h.- Madrid.- SEMANA SANTA.- Procesión de Los Estudiantes. Basílica pontificia de San Miguel. Calle San Justo, 4.

19:00h.- Melilla.- SEMANA SANTA.- Traslado de las imágenes titulares de la Cofradía del Nazareno de la Parroquia de la Purísima Concepción hasta la Plaza de Toros. Parroquia de la Purísima Concepción.

21:00h.- Barcelona.- SAGRADA FAMILIA.- La Sagrada Familia ofrece un espectáculo de música y luces, con la narración de la pasión y muerte de Jesucristo, en la fachada de la Pasión. Sagrada Familia.

CULTURA Y TENDENCIAS

13:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- FESTIVAL BACH.- La nueva edición del International Bach Festival (IBF) Canarias ofrece su Recital de Órgano en Concierto, con interpretación de la joven solista Hanna Schulte. Auditorio Alfredo Kraus.

18:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros de la ganadería de Dolores Aguirre para los diestros Antonio Ferrera, Isaac Fonseca y Cristian Pérez. Plaza de Las Ventas. (Texto) (Foto)

20:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA ÓPERA.- Los cantantes Michael Fabiano, Erika Grimaldi y Amartuvshin Enkbat encabezan el reparto de 'Otello', de Verdi, primera obras programada en la Temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria-Alfredo Kraus de 2026. Teatro Pérez Galdós.

20:30h.- Arona (Tenerife).- MÚSICA LAURA PAUSINI.- La cantante italiana Laura Pausini ofrece por primera vez un concierto en Tenerife, dentro de su gira mundial 'Yo canto'. Estadio Antonio Domínguez.

EFE

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