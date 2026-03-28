Robles, Marlaska y Planas, el trío de ministros supervivientes de Sánchez desde 2018

Madrid, 28 mar (EFE).- La salida esta semana del Gobierno de María Jesús Montero deja solo tres ministros que permanecen en sus cargos desde que Pedro Sánchez se hizo en 2018 con la jefatura del Ejecutivo: Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas.

Esa permanencia dirigiendo, respectivamente, los ministerios de Defensa, Interior, y Agricultura, Pesca y Alimentación, evidencia una confianza de Sánchez que se ha mantenido en el tiempo, mientras que otros ministros con los que parecía tener una relación de mayor amistad o afinidad personal han ido abandonando el Ejecutivo.

Grande-Marlaska fue una de las principales sorpresas de su primer Gobierno, tratándose de un juez sin pasado en la política y que al recibir el ofrecimiento era miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del Partido Popular.

Cierta sorpresa provocó también que Robles asumiera Defensa cuando procedía igualmente de la judicatura, aunque ya había tenido cargos como el de secretaria de Estado de Interior en la última legislatura de Felipe González y volvió a la política en las elecciones generales de 2016 para ser número dos en la lista del PSOE por Madrid encabezada por Sánchez.

Ella fue uno de sus principales apoyos cuando abandonó la Secretaría General del PSOE tras la crisis provocada por negarse a apoyar la investidura de Mariano Rajoy, que contó con ocho votos socialistas en contra entre los que estaba el de Robles.

De los tres ministros que permanecen desde 2018, Planas es el que tiene una carrera política más dilatada, habiendo conseguido ya escaño en el Congreso por el PSOE en las elecciones de 1982 pero, sin embargo, ha sido considerado en todo momento como uno de los perfiles más técnicos del Ejecutivo.

Curtido en asuntos europeos, aspecto clave para su cartera, Sánchez ha ido renovando su apuesta por él como lo ha hecho con Grande-Marlaska y Robles pese a polémicas que, especialmente en el caso del ministro del Interior, han obligado al jefe del Ejecutivo a salir al paso de las dudas que se han ido suscitando sobre su continuidad.

Entre ellas, la provocada en mayo de 2020 cuando cesó al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid por "pérdida de confianza" después de que la policía judicial entregase un informe a la jueza que llevaba el caso de la manifestación del 8M y su posible influencia en la expansión del coronavirus.

El recurso que presentó Pérez de los Cobos fue estimado por el Tribunal Supremo, que anuló el cese.

Sánchez trasladó públicamente a Grande-Marlaska su apoyo pese a las peticiones de dimisión en ese y otros momentos, como las que desembocaron en la primera de las tres reprobaciones de que ha sido objeto por el Parlamento a instancias de la oposición.

Esa reprobación fue aprobada por el Congreso en febrero de 2023 por la gestión de la tragedia de la valla de Melilla, en la que el 24 de junio de 2022 murieron al menos 23 inmigrantes, según las cifras oficiales de Marruecos.

El Congreso y el Senado aprobaron sendas reprobaciones también contra él en febrero de 2024 por la gestión del asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) al ser arrollados por una narcolancha, y el presidente del Gobierno volvió a garantizar su continuidad.

No ha sido reprobada Margarita Robles, pero sí ha tenido que salir Pedro Sánchez en su defensa en diversas ocasiones ante las críticas de la oposición y pese a que ha tenido algunos roces con ella.

En septiembre de 2018 surgieron fricciones por la decisión de Robles de paralizar la entrega de bombas a Arabia Saudí, y Sánchez consideró que su ministra no había valorado el impacto comercial de esa medida.

Frente a las especulaciones sobre tensiones internas, la titular de Defensa aseguró sentirse plenamente respaldada por Sánchez, quien en 2022, y después de que la crisis por el espionaje con el sistema Pegasus provocara peticiones de dimisión de Robles de partidos como ERC, le volvió a demostrar su plena confianza.

El año pasado salieron a la luz mensajes de WhatsApp de 2020 entre Sánchez y el exministro José Luis Ábalos en los que el presidente se refería a Robles como "pájara" y decía que creía que "se acuesta con el uniforme", pero la ministra restó importancia a todo ello.

Tampoco ha habido reprobación de la oposición a Planas, pero no han faltado peticiones de dimisión como la del PP nada más llegar al cargo por ser investigado en una causa de robo de agua en Doñana en su etapa como consejero de Agricultura de Andalucía, asunto que fue archivado por la justicia.

Si Sánchez ya es el tercer presidente de la actual etapa democrática con más tiempo en el cargo (será el segundo en mayo, cuando superará a José María Aznar), Grande-Marlaska se ha convertido ya en el ministro del Interior con mayor permanencia en el puesto.

Robles y Planas aún son los segundos en sus respectivas carteras, ya que la primera todavía es superada por Narcís Serra y el segundo por Carlos Romero, ambos integrantes de gobiernos de Felipe González el mismo tiempo, ocho años y tres meses. EFE

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