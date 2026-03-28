Patri Guijarro: "Espero un Real Madrid más agresivo, es lo que les queda"

Adrián Vázquez

Barcelona, 28 mar (EFE).- La centrocampista del Barcelona Patri Guijarro (Palma de Mallorca, 1998) asegura en una entrevista con EFE que espera un Real Madrid "más agresivo" en los dos próximos clásicos, el de la Liga F de este domingo y la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones del próximo jueves, ya que, a su juicio, "es lo que les queda" para seguir compitiendo por ambos objetivos.

"Espero un Real Madrid más agresivo, es lo que les queda. Ponernos a trece puntos dejaría la Liga prácticamente sentenciada, ya que quedan pocos partidos y son muchos puntos. Además, por qué no, intentar pelear esa diferencia de cuatro goles, más jugando en el Camp Nou", opina la internacional española.

Había que remontarse al 13 de diciembre de 2023, en la fase de grupos ante el Rosengard sueco (0-6), para recordar el último partido a domicilio de la máxima competición continental en el que el conjunto azulgrana anotó seis goles.

Sin embargo, la balear insiste en que, más allá de la contundencia del marcador, lo verdaderamente relevante fue cómo construyeron el histórico 2-6 de la ida de cuartos de final.

"La manera en la que jugamos y cómo nos sentimos en el campo es muy positiva. A pesar de encajar dos goles, dejamos muy poco margen al rival. La sensación de dominar el juego, mantener la posesión, tomar buenas decisiones en los últimos metros y ser muy eficaces es lo más importante", explica.

Aun así, la centrocampista reconoce que la mayor goleada al conjunto blanco en la historia de los clásicos desde su creación en 2020 superó cualquier expectativa, y lo atribuye a la ambición constante que respira el vestuario.

"Cada día, en cada entrenamiento, intentamos mejorar, corregir detalles y dar la mejor versión en cada partido. Esa ambición es la que hace que este equipo consiga los resultados que consigue y mantenga su nivel competitivo temporada tras temporada", apunta.

Aun así, la mallorquina no se deja arrastrar por la euforia. "Cada partido es un mundo", insiste Guijarro, que reconoce la calidad de un Real Madrid que "sabe competir" y que cuenta con armas ofensivas de peso, como la colombiana Linda Caicedo o la escocesa Caroline Weir, responsables de que el conjunto blanco figure entre los ocho mejores equipos de Europa.

La precaución sigue siendo su aliada. La internacional española aguarda a un rival "herido" que buscará primero impedir que el Barcelona amplíe a trece puntos su ventaja en Liga y, después, intentar "fastidiar la fiesta" en la vuelta de cuartos de 'Champions', en un Spotify Camp Nou que ya supera las 40.000 entradas vendidas.

Con el clásico de este domingo aún por disputarse, Guijarro no oculta su ilusión por volver a jugar en el templo azulgrana más de mil días después de aquel 27 de abril de 2023, en la ida de las semifinales de la máxima competición continental frente al Chelsea inglés (1-1).

La balear recuerda cómo se le ponía la "piel de gallina" cada vez que saltaba al césped y veía el estadio lleno, una experiencia que describe como "uno de los mejores momentos" de su carrera y por la que ya cuenta los días para repetir.

Guijarro no oculta su admiración por la cantera azulgrana, no solo por el "talento innato" que reúnen, sino por su mentalidad y capacidad de adaptarse a contextos exigentes, como la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en la que ambas partieron de inicio.

"Que, siendo tan jóvenes, sean capaces de vivir todo esto… de estar en un club donde, quieras o no, te exigen muchísimo, y aun así disputar partidos tan importantes como unos cuartos de 'Champions' y rendir tan bien, me parece increíble. Lo llevan dentro. Nosotras, con 18 años, no jugábamos así", admite.

Con una década en el primer equipo azulgrana, la balear ha visto cómo el fútbol femenino ha evolucionado en términos de calidad. Recuerda sus inicios, cuando debutó con 17 años de la mano de Xavi Llorens, y confiesa que entonces era "impensable" imaginarse asentada en la élite. Hoy, observa con atención cómo Clara Serrajordi asume su rol con naturalidad y madurez.

"Siempre está aprendiendo el rol que tiene que asumir, ya juegue de '6' o de interior. Lo impresionante es que puede adaptarse cada partido a cualquiera de las dos posiciones. Eso requiere un entendimiento del juego increíble, saber controlar todo y percibir lo que el equipo necesita en cada momento. Y ella lo tiene", explica.

Aunque a menudo se las compara por sus similitudes, la mallorquina insiste en que son perfectamente "compatibles". Y cuando se le pregunta si Serrajordi es su relevo perfecto, la respuesta llega entre risas: "¿Relevo…? Si casi me echa ya, porque es tan buena y lo hace tan bien".

Finalmente, la balear no duda en reconocer que ve a la canterana "perfectamente capacitada" para ganar protagonismo ya en el presente. Las experiencias que está viviendo la están curtiendo, y le permiten ser, pese a su juventud, "veterana a la vez", apunta. Con ese "equilibrio", asegura, no tiene dudas de que Serrajordi está en camino de convertirse en "la mejor". EFE

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