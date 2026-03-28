Partido vital para el Bada Huesca con la visita del Puente Genil

Huesca, 28 mar (EFE).- El Bada Huesca, con las bajas por lesión de Carlos Molina y Rafa Paulo de larga duración y las dudas por problemas físicos de Fabrico De Souza y Oscar García, recibirá el domingo (19.00 horas) en el Palacio de los Deportes la visita del Ángel Ximénez de Puente Genil con la imperiosa necesidad de sumar los dos puntos ante un rival directo en su lucha por la salvación.

El entrenador del Bada Huesca, José Nolasco, no piensa en otra cosa que no sea conseguir la victoria para salir de los puestos peligrosos de la clasificación: "Tenemos que sumar los dos puntos del partido y da lo mismo conseguirlos dentro o fuera de casa y contra el rival que sea, porque tenemos que mirar hacia arriba en la tabla".

La grada tiene que jugar también un papel importante en los partidos de casa y, al respecto, el técnico ha afirmado que el equipo necesita a la afición ante un rival directo en un partido en el que el Bada se juega "mucho".

Sobre el Puente Genil, ha dicho que han cambiado, que están jugando bien y que, cuando pierden, lo han hecho por la mínima en los últimos encuentros.

"Se han involucrado y les ha venido bien el cambio de mentalidad, porque ahora afrontan los partidos de otra manera y también tienen buenos jugadores como Simonet, Estepa y Domingo, entre otros", ha resumido.

La clave para decantar el duelo de este domingo, según Nolasco, estará en "defender, correr y, sobre todo, la portería y la defensa".

"Y en los finales de partido -ha añadido-, saber jugar con el nivel que tiene el equipo, la experiencia y la calidad".

El encuentro, correspondiente a la vigésima segunda jornada de la Liga Nexus Energía Asobal, se disputará en el palacio municipal de la capital altoaragonesa con arbitraje de Jesús Escudero y Jorge Escudero. EFE

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