Pactos PSC-ERC: avances, compromisos pendientes y posibles facilitadores de presupuestos

Marc Corominas Planas

Barcelona, 28 mar (EFE).- Un año y ocho meses después de la firma del pacto entre PSC y ERC que permitió investir a Salvador Illa, el balance de cumplimientos presenta avances y compromisos pendientes, algunos de los cuales, en caso de prosperar, podrían servir como facilitadores de un acuerdo sobre los presupuestos para este 2026.

El Govern y ERC han abierto una nueva negociación presupuestaria en la que los republicanos ya no plantean como condición 'sine qua non' para aprobar las cuentas la cesión del IRPF a Cataluña prevista en el pacto de investidura, aunque sí exigen que, si no se cumple esta carpeta, haya una alternativa "igual o mejor".

En los primeros días de esta nueva negociación, ERC ha querido mantener un perfil bajo y ha evitado concretar cuáles podrían ser las alternativas, más allá de subrayar que deben permitir "ganar espacios de soberanía", y se ha remitido al acuerdo de investidura para identificarlas.

Haciendo un balance del acuerdo, se observa que hay carpetas con notables avances, como el traspaso de Rodalies o el nuevo modelo de financiación, y otras aún encalladas, como la cesión de impuestos, la participación en la gobernanza del Aeropuerto de Barcelona-El Prat o la "resolución del conflicto político".

"Impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal" era el pilar fundamental del acuerdo de investidura, en el que ha habido avances significativos, puesto que el Gobierno y ERC pactaron un nuevo modelo -pendiente de aprobarse en el Congreso- que respeta el principio de ordinalidad y aportaría 4.700 millones de euros extras cada año a la Generalitat.

Aunque es un paso remarcable, que se suma a la condonación parcial de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), ERC subraya que para completar el paquete de la "financiación singular" hay que avanzar en la recaudación de impuestos, empezando por la transferencia del IRPF, a lo que el Gobierno central por ahora se ha negado y que ha sido el escollo que ha impedido hasta el momento aprobar los presupuestos.

También falta definir la financiación de las competencias no homogéneas. El líder de ERC, Oriol Junqueras, avanzó en enero que la Generalitat gestionaría cerca del 80 % del IVA gracias a un "traspaso adicional" a Cataluña, pero el Gobierno no se pronunció y el acuerdo no se ha concretado.

En pleno debate sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, que el Govern de Illa está determinado a llevar a cabo, los republicanos han centrado sus demandas en que la Generalitat tenga un papel "determinante" en la gestión del aeródromo.

La cuestión aeroportuaria, que el Gobierno también negocia con el Ejecutivo vasco, sería una cesión de calado, pero cuenta con el rechazo rotundo de la gestora Aena, que pese a ser una empresa pública tiene un 49 % de la propiedad en manos privadas.

Este enero, el Govern dio un primer paso con la creación de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña pero el camino pendiente es todavía largo y requeriría de una modificación legal en el Congreso.

En el ámbito de las infraestructuras ha habido avances importantes, especialmente en el traspaso de Rodalies, con la constitución de una empresa mixta, aunque sigue pendiente el traspaso de la línea R1, la primera que gestionará la Generalitat.

Asimismo, con el objetivo de revertir la falta de ejecución de las obras del Estado en Cataluña, republicanos y socialistas pactaron un consorcio de inversiones, cuya ley ha iniciado su camino en el Congreso de los Diputados.

Otro de los ejes del acuerdo de investidura era la resolución del conflicto político, la carpeta que menos se ha desarrollado.

ERC y PSC se comprometieron a impulsar, en el primer pleno del Parlament posterior a la constitución del nuevo Govern, una "convención nacional" para la resolución del conflicto político, y el Ejecutivo catalán tenía que crear una oficina para facilitar las labores de este órgano.

Nada se ha avanzado en este ámbito, más allá de apelaciones puntuales de ERC a forjar un gran "acuerdo de país en defensa de la democracia y por la resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español" y alguna resolución aprobada en el Parlament, con el apoyo del PSC.

Sin embargo, desde ERC apuntan que esta no es una carpeta que competa a los gobiernos catalán ni español, sino a los grupos parlamentarios.

En proyección internacional de Cataluña, el Govern prevé inaugurar tres nuevas delegaciones -en China, Canadá y Jordania- y ya ha garantizado la presencia de la Generalitat en la Unesco y ONU Turismo. EFE

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