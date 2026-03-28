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Nava-Ademar, duelo autonómico de dos objetivos: escapar del peligro o escalar hacia Europa

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Segovia/León, 28 mar (EFE).- El duelo autonómico de este domingo entre Viveros Herol BM Nava y Abanca Ademar -12:30 horas- enfrentará dos objetivos: el de los locales por escapar de unas posiciones de peligro que ocuparon en el arranque de la segunda vuelta de la Liga ASOBAL, y el de los leoneses por no descolgarse y seguir escalando hacia plazas europeas tras de la derrota en Cuenca.

El conjunto leonés, que recupera al extremo Darío Sanz, ya se ha enfrentado en tres ocasiones ante el equipo segoviano en la actual temporada, aunque en todas ellas con diferentes técnicos en ambos equipos, en el Ademar Daniel Gordo y en Nava Álvaro Senovilla, luego sustituidos ambos por sus ayudantes, Luis Puertas y Carlos Villagrán, que serán los que se verán las caras mañana en el pabellón navero.

El primer choque, en pretemporada, se saldó con triunfo segoviano y los dos posteriores, en la Liga ASOBAL y la semifinal de la Copa Castilla y León, el triunfo correspondió a los ademaristas, que hace tres temporadas que no ganan a su rival a domicilio.

El entrenador del Abanca Ademar, Luis Puertas, reconoció este viernes que el encuentro supone una oportunidad de resarcirse de la derrota en la anterior jornada, también a domicilio, ante REBI Cuenca (30-24), en un choque donde vio a su equipo con errores, tanto en defensa como también en ataque, sin "saber seguir el plan que se había marcado".

Por su parte, el entrenador del Viveros Herol Balonmano Nava, Carlos Villagrán, ha asegurado en la previa que no le importaría que el partido fuera “a correr”, intentando que su equipo traslade en casa la buena dinámica que está mostrando como visitante.

Cuatro triunfos consecutivos a domicilio, incluido el logrado en la Copa del Rey ante el Cajasol BM Proin, señalan una buena dinámica que contrasta con las dificultades que ha encontrado en Nava de la Asunción, donde no ha logrado trasladar esas sensaciones.

“El primer partido de la segunda vuelta fue contra Aranda, que parecía que teníamos que ganar de diez. Granollers para mí era una buena oportunidad, pero nos sacaron del partido. Y luego era casi obligatorio ganar a Caserío, parece que como es un rival de tu liga hay que ganar sí o sí en casa y se vio que no era así”, ha explicado.

El técnico navero ha incidido en que el equipo está adquiriendo fuera de casa una serie de aprendizajes que espera ver reflejados en su pabellón, “porque los chicos fuera de casa se encuentran cómodos, saben sufrir y estar dentro del partido durante mucho tiempo, y creo que ese aprendizaje se puede reflejar ante el Ademar”.

En el análisis del Ademar, Villagrán ha destacado la solidez defensiva y la capacidad de transición del conjunto leonés, “pero como todos los equipos, tiene defectos y son los que intentaran hacer grandes".

"Debemos contrarrestar sus contras e intentar defenderles bien para poder correr, que eso a nosotros nos gusta”, ha admitido, y ha asegurado que "tiene suficiente armario para afrontar todas esas transiciones" e intentarán que el equipo sea capaz de identificar cuándo puede correr y cuándo no.

Tras el encuentro de este domingo, naverso y ademaristas todavía se tendrán que medir en otro duelo autonómico en la eliminatoria, a partido único, en el mismo escenario, para acceder a la fase final de la Copa del Rey que se disputará a comienzos de junio en Alicante.EFE

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