Los españoles Smart y Dieck no dejan de crecer y rozan el podio

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- Los españoles Olivia Smart y Tim Dieck no dejan de crecer y rozaron el podio en los Mundiales de patinaje artístico que se disputan en Praga, tras concluir este sábado en una brillantísima quinta plaza su actuación en la modalidad de danza con un total de 206,37 puntos.

Smart y Dieck, que ocupaban la sexta posición tras la danza rítmica, subieron un puesto en la clasificación gracias a un sensacional programa libre ejecutado bajo los acordes de la banda sonora de al película 'Dune', que permitió a los españoles lograr su mejor puntuación de todos los tiempos.

Un salto de calidad que, sin embargo, no fue suficiente para que Olivia Smart, de 28 años, y Tim Dieck, de 29, pudiesen arrebatar la medalla de bronce a los estadounidenses Emilea Zingas y Vadym Kolesnik, que ocuparon el tercer escalón del podio con un total de 209,20 unidades.

Más lejos quedaron los españoles, que el pasado año fueron sextos en los Mundiales disputados en Boston, de los ganadores, los franceses Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron que sumaron al oro olímpico que lograron el pasado mes de febrero en Milán-Cortina el título de campeones universales con una nota de 230,81.

Completaron el podio los canadienses Piper Gilles y Paul Pourier que, tras firmar un total de 211,52 puntos, tuvieron que volver a conformarse, como ya les ocurrió en las dos últimas citas mundialistas, con la medalla de plata.

Si Gilles y Pourier apostaron por cambiar el programa libre que les llevó al bronce en los pasados Juegos Olímpicos y recuperar para este Mundial de Praga el ejercicio basado en la banda sonora de la película 'Cumbres Borrascosas', los españoles Smart y Dieck repitieron el mismo ejercicio que ya realizaron en la pasada final olímpica.

Pero en esta ocasión los españoles no sólo lograron transportar a los espectadores que llenaron el O2 Arena de Praga a los desiertos del planeta Arrakis, sino que también se ganaron el favor de los jueces con una actuación del más alto nivel técnico.

Tal y como reflejaron los 125,31 puntos que lograron Smart y Dieck, una nota sólo superada por los inalcanzables Fournier Beaudry y Cizeron que rozaron la perfección por momentos como atestiguan las espectaculares 138,07 unidades con las que les premió el jurado.

Una nota que no sólo permitió a los patinadores españoles mejorar en casi dos puntos y medio la calificación -122,96- que lograron en los Juegos de Milán-Cortina, en los que Olivia Smart y Tim Dieck concluyeron en la novena plaza, sino lograr la mejor puntuación de toda su carrera.

Igualmente destrozaron todos sus registros anteriores la pareja francesa formada por Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron, que en el poco más de un año que llevan patinando juntos, ya pueden presumir de haber logrado la triple corona, tras lograr los títulos de campeones olímpicos, de Europa y ahora del mundo.

Oros que los franceses adornaron en la capital checa con las mejores puntuaciones de su todavía corta carrera juntos, tras firmar el viernes unos sensacionales 92,74 puntos en la danza rítmica, y este sábado unos no menos fantásticos 138,07 en el programa libre.

Actuaciones que permitieron a Fournier Beaudry y Cizeron, que destilaron elegancia y sutileza en cada uno de los movimientos, contabilizar un total de 230,81 unidades, que llevaron al oro a los franceses.

El primero en el caso de Laurence Fournier Beaudry y el sexto en el de Guillaume Cizeron, que ya ganó cinco -2015, 2016, 2018, 2019 y 2022- con su anterior pareja, Gabriella Papadakis.

Un primer escalón del podio del que volvieron a quedarse a la puertas los canadienses Piper Gilles y Paul Pourier, que tras toparse en los dos últimos Mundiales con los estadounidenses Madison Chock y Evan Bates, los grandes ausentes en Praga, tuvieron que rendirse ante la superioridad del dúo francés.

Por su parte, los estadounidenses Emilea Zingas y Vadym Kolesnik se colgaron con una magnífica interpretación de 'Romeo y Julieta' con la medalla de bronce con un total 209,20 unidades.

Apenas 22 centésimas de punto más que los británicos Lilah Fear y Lewis Gibson, que se vieron relegados a la cuarta plaza con una nota de 208,98, lastrados por una deducción de dos unidades. EFE