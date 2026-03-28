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Josep Planells promete un 'planazo' de domingo en Madrid con la Orquesta Nacional y Brahms

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Madrid, 28 (EFE).- La Orquesta y Coro Nacionales de España propone este domingo una nueva cita de su ciclo divulgativo ‘Descubre’ con un programa en el Auditorio Nacional dedicado a Johannes Brahms y dirección de Josep Planells Schiaffino (Valencia, 1988) que promete un 'planazo' de fin de semana gracias a un formato que incluye comentarios previos y un cóctel después.

“Es un programa fantástico”, ha asegurado en conversación con EFE el compositor y director de orquesta valenciano, premio Reina Sofía de Composición Musical del año pasado, y quien considera la Sinfonía n.º 4 de Brahms, la segunda pieza incluida en el programa, "una obra cumbre de la literatura musical de todos los tiempos, de lo máximo que se puede esperar en la historia de la música”.

Esta sinfonía fue estrenada en 1885 bajo la dirección del propio compositor hamburgués, y está considerada su última gran obra y la más innovadora, ya que en los 12 años vivió después de escribirla no compuso ninguna otra. Al escucharla, según algunos expertos, se tiene la sensación de que acaba algo más que una mera sinfonía.

La primera obra del programa es 'La canción del destino', una partitura sinfónico-coral inspirada en un poema del alemán Friedrich Hölderlin, que, según explica la OCNE en un comunicado, traduce en sonido el contraste entre la serenidad de lo divino y la inestabilidad de lo humano.

El concierto contará con las explicaciones previas de la musicóloga Sofía Martínez, quien pondrá en contexto y detallará la estructura y significado de las obras.

Planells explica que esta presentación “prepara la escucha" y es una muy buena forma de "conectar con el público que está menos acostumbrado a escuchar música clásica”.

“Creo que es fenomenal tener también este tipo de formatos, que no sólo sean los habituales de concierto más de liturgia, sino que haya espacios abiertos para enseñar las partes de la obra para que luego la escucha sea más activa y se disfrute más”, señala.

Tras el concierto en el Auditorio Nacional de Madrid, “hay un pequeño cóctel con los músicos y conmigo que nos permite hablar y responder preguntas. Esto acerca lo que hacemos a todo el mundo. El domingo yo creo que podemos pasarlo muy bien”, promete.

A lo largo de los próximos meses, Planells tiene previstos dos conciertos con la Orquesta Sinfónica de Galicia, la sinfónica de Bilbao y un concierto organizado en Madrid por el Museo Reina Sofía con el Klangforum Wien, “una formación muy contemporánea, clave en la historia de del siglo XX y XXI”, asegura.

Planells se presenta este domingo en su faceta como director de orquesta, pero es también un reconocido compositor, como atestigua el premio Reina Sofía que recibió el año pasado por 'Metalepsis', una obra delicada y de contrastes, producto de su formación clásica en Berlín y Cambridge, pero que su autor enlaza con su experiencia infantil en una banda de música local.

'Metalepsis' se estrenó en 2025 en el Teatro Monumental de Madrid. EFE

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