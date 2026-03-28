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El Puigcerdà y el Jaca vuelven a citarse en la final de la Copa de la Reina

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Redacción Deportes, 28 mar (EFE).- El Club Gel Puigcerdà, campeón de las últimas dos ediciones, y el Club Hielo Jaca, anfitrionas y aspirantes a ganar por primera vez el título nacional, se enfrentarán este domingo en la final de la Copa de la Reina en una reedición dela de 2025, que se saldó entonces con victoria para el equipo ceretano por 5-0.

En las semifinales, el Puigcerdà ganó al Txuri Urdin que por 4-2 con doblete de Mercè Vilaró, mientras que el anfitrión, el Jaca, accedió a su tercera final en los últimos cuatro años al superar al Majadahonda por 1-3 con goles de Tess McKerrow, Marta Aznar y Danielle Stein y una gran actuación de Julia Embid en la portería, con un 96 % de paradas y 28 disparos recibidos.

La final se juega este domingo desde las 13:00. EFE

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