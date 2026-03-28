El Espanyol sella la permanencia, el Dépor pone la directa y el Granada gana en el 89’

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- El Espanyol aseguró este sábado la permanencia en la Liga F tras ganar al colista Levante (1-0) en un arranque de una vigésimo cuarta jornada en la que el Deportivo Abanca puso la directa por el mismo objetivo tras remontar al Eibar (2-1) y el Granada ganó al Sevilla (0-1) por segundo partido consecutivo con un gol en el minuto 89.

En el partido inaugural, el Badalona Women logró su segundo triunfo consecutivo y se asentó en la zona media de la tabla. El conjunto catalán venció al penúltimo clasificado, el Alhama ElPozo (3-2), que, pese a vender cara su derrota, continuará una jornada más en puestos de descenso.

El partido parecía controlado cuando la argentina Estefanía Banini, tras un taconazo de Irina Uribe, colocó el 2-0 para las locales pasada la hora de juego. Sin embargo, el Alhama recortó distancias gracias a Vega Montesinos, aunque poco después Itziar Pinillos devolvió la ventaja de dos goles al equipo dirigido por Marc Ballester.

Ni siquiera esa ventaja doble desanimó al conjunto murciano, que metió suspense al final con un tanto de Patri Miñano tras un córner. Pese a los intentos en un largo descuento, las visitantes no lograron empatar y los tres puntos se quedaron en Palamós, agudizando la crisis del Alhama, que ve cómo se agotan las jornadas sin sumar un triunfo.

En otro partido clave por la permanencia, el Espanyol supo certificar su continuidad en la máxima categoría del fútbol español tras vencer al colista Levante (1-0). El equipo dirigido por Sara Monforte se adelantó justo antes del descanso gracias a un gol olímpico de Naima García, que rompió el cerrojo 'granota'.

En la segunda mitad, las visitantes buscaron con insistencia, al menos, el empate, pero la gran actuación de la portera Meri Muñoz y un disparo de Ariana Arias repelido por el poste condenaron al Levante a seguir colista, a dos puntos de la salvación que marca el DUX Logroño, que este domingo visitará a la Real Sociedad.

Y también pone la directa para certificar esa permanencia el Deportivo Abanca, que volvió a la senda del triunfo tras dos derrotas consecutivas, remontando el gol inicial de Iara Lacosta (0-1) a los ocho minutos de partido.

El inicio fue frenético: apenas dos minutos más tarde, el cuadro gallego igualó con un gol de espuela de la uruguaya Espe Pizarro, y en el añadido de la primera mitad, Olaya aprovechó un error en salida de la portera Astralaga para voltear el marcador con un disparo raso.

En la segunda mitad, el Eibar buscó el empate, con un remate de Carmen Álvarez que se estrelló en el larguero, pero el marcador ya no se movió. Con esta victoria, el Deportivo Abanca alcanza los 26 puntos, 17 por encima del descenso, y podría certificar la permanencia la próxima jornada.

Y el Granada volvió a firmar una victoria de película. Cinco días después de ganar al Eibar en el minuto 89 gracias a un gol de Laura Pérez, las nazaríes repitieron épica ante el Sevilla (0-1) con un tanto en el mismo minuto, esta vez de Manoly Baquerizo.

El partido estuvo abierto para ambos equipos, pero cuando parecía encaminado a un empate sin goles, un centro desde la banda derecha de Cristina Postigo permitió a Manoly Baquerizo rematar de cabeza en plancha y darle los tres puntos al cuadro rojiblanco.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Irene Ferreras alcanza los 38 puntos en un 2026 que ya promete ser histórico para la entidad, con un balance de ocho victorias, un empate y una sola derrota, precisamente ante el Barcelona. EFE

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