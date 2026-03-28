El burundés Kwizera repite triunfo en el medio maratón de Praga con récord de la prueba

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- El atleta burundés Rodrigue Kwizera se adjudicó este sábado el medio maratón de Praga por segundo año consecutivo al imponerse con una marca de 58:15, con la que pulverizó el récord de la prueba y el de su país.

Kwizera, de 26 años, llegó en solitario a la meta por delante de los keniatas Samwel Chebolei y Owen Korir, a los que aventajó en 32 y 42 segundos, respectivamente.

El burundés y Chebolei estuvieron en cabeza desde el inicio de la prueba, que este año cumplió su 26 edición, y se mantuvieron codo con codo hasta que Kwizera aceleró en el kilómetro 16 y se descolgó de su rival, quien no puedo reaccionar.

Además de batir su marca personal y la nacional, Kwizera pulverizó el récord de la carrera, que estaba en manos del keniata Sabastian Sawe desde 2024, con 58:24.

En la edición del pasado año, Kwizera sorprendió al favorito Isaia Lasoi, de Kenia, y ganó al esprint la carrera con 58:54.

En Valencia, fue segundo y mejoró su marca persona, con 58.39, consolidándose como uno de los mejores corredores de la distancia, aunque aún lejos de los 57:20 con los que el ugandés Jacob Kiplimo consiguió la mejor marca de la historia el pasado día 8 en Lisboa.

En categoría femenina, la vencedora en Praga fue la keniata Caroline Gitonga, con un crono de 1:06:15, mejor marca personal, por delante de sus compatriotas Jesca Chelangat y Cynthia Chepkwony. EFE