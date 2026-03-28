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Colapinto: No es el resultado que buscábamos; el coche va mejor con más combustible

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Redacción deportes, 28 mar (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que sale decimoquinto este domingo en el Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito de Suzuka que no es el resultado que buscaba; y que "el coche va mejor con más combustible".

"Éste no era el resultado que esperábamos hoy al comenzar la calificación. En general, este fin de semana hemos tenido muchos problemas de ritmo con poco combustible. El coche se nota y va mucho mejor con mucha carga de combustible, algo que esperamos que sea una buena señal con miras a mañana", declaró Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires) y que, después de no haber podido puntuar en ninguno de los 18 Grandes Premios que disputó el año pasado, sí lo hizo hace dos domingos en China, donde acabó décimo.

"En la Q1 (primera ronda de la calificación), mejoramos, pero en la Q2 no dimos el paso necesario para poder aspirar a entrar en la Q3", explicó.

"Viendo lo que hizo Pierre (Gasly, su compañero francés, que sale séptimo) está claro que no aprovechamos al máximo el potencial del coche. Con estos monoplazas, es fundamental estar en la ventana óptima de funcionamiento, prestando atención a cada detalle para sacarle el máximo partido: Y eso es algo que no hicimos", manifestó Colapinto este sábado en Suzuka, donde compite por primera vez con un F1.

"Es la primera vez que piloto aquí; es una pista muy divertida, pero también muy técnica, así que está claro que hay puntos en los que aún debemos mejorar", dijo.

"Ayer (en referencia el viernes), el ritmo de carrera se notaba más competitivo, así que si podemos volver a encontrarlo, esperamos poder luchar por subir puestos en la carrera de mañana", comentó el argentino tras la calificación para el Gran Premio de Japón. EFE

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