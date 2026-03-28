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Chacarra, más cerca de repetir título en la India al seguir de líder tras la tercera ronda

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Redacción deportes, 28 mar (EFE).- El golfista español Eugenio López-Chacarra conservó este sábado el liderato en el torneo Hero Indian, del DP World Tour, al término de la tercera ronda, con cuatro golpes sobre sus perseguidores, por lo que tiene todo a su favor para revalidar la victoria del pasado año y sumar su cuarto título en su carrera.

López-Chacarra afrontó la penúltima vuelta en cabeza con un golpe de diferencia sobre el sudafricano Casey Jarvis, pero gracias a su buena actuación en los primeros nueve hoyos, con cuatro 'birdies' y un 'bogey', logró estirar la ventaja al final del día para ponerse con un total de -10.

Afrontará los últimos 18 hoyos del DLF Golf, situado en Gurgaon, cerca de Nueva Delhi, con cuatro golpes de margen sobre el sudafricano M.J. Daffue y el inglés Alex Fitzpatrick, mientras que el escocés David Law y el alemán Freddy Schott están con -5.

El jugador español tuvo su peor actuación en el torneo, con una tarjeta de 70 golpes, dos bajo el par del campo, al completar la segunda parte del recorrido con dos 'bogeys' y solo un 'birdie'.

Sus rivales tampoco estuvieron muy acertados, lo que permitió a López-Chacarra llegar a tener cinco golpes de ventaja, aunque finalmente se redujo a cuatro.

A falta de la jornada de este domingo, el jugador madrileño, de 26 años y 149 en la clasificación mundial, ve cerca su meta de sumar su cuarto título como profesional.

Estrenó su palmarés en octubre de 2022 en Bangkok, con el primer triunfo de un español en LIV, la liga saudí, y ganó el segundo en Escocia, en el circuito asiático, en agosto de 2023.

El siguiente español en la clasificación, ya sin opciones de victoria, es Manuel Elvira, en el par, por delante de Ángel Ayora y Quim Vidal, ambos con +1.

El catalán David Puig no superó el corte, por lo que no podrá jugar el Masters de Augusta al no entrar en los 50 primeros del ránking mundial, para lo que necesitaba ganar en la India. EFE

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