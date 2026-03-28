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Bidasoa-Irun quiere reencontrarse con el triunfo en Guadalajara ante el colista

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Irun (Gipuzkoa), 28 mar (EFE).- El Irudek Bidasoa-Irun, inmerso en una racha de resultados adversos entre la Liga Asobal y una Liga Europea de la que ya está apeado, buscará reconducir su situación con un triunfo en casa del colista, Balonmano Guadalajara.

Los guipuzcoanos, lastrados por lesiones troncales en su plantilla, acumulan cinco derrotas en los seis últimos partidos, aunque en su defensa pueden aducir que cuatro de ellas han sido contra Barcelona, Montpelier y en dos ocasiones ante el Kiel, es decir ante varios de los mejores equipos del mundo.

La única derrota con la que pocos contaban se produjo ante Balonmano Nava en Artaleku y ello ha hecho caer a un Bidasoa que aspira a la segunda posición varios puestos abajo y actualmente es el quinto clasificado a cuatro puntos de su objetivo.

Si el equipo vasco quiere ser competitivo en casa de un Guadalajara que no anda falto de juego aunque sí de puntos, precisa recuperar efectivos porque la última comparecencia la tuvo que completar con tres jugadores del filial.

Las bajas afectaron en ese encuentro al eje de la zaga que conforman Iñaki Peciña y Matheus da Silva, al chileno Rodrigo Salinas, a Xabi Tuá y a un joven extremo Unai Barreto que se pierde el año por una grave lesión de rodilla, aunque aún se espera alguna incorporación a la expedición a la cancha del David Santamaría.

La estadística a pesar de todo es claramente favorable a los bidasotarras, que, de los últimos seis encuentros disputados contra Balonmano Guadalajara, han hecho pleno, con el último triunfo en octubre del pasado año para (34-31). EFE

cr/cl/jpd

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