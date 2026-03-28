Batalla "En los campos de Flandes" entre Van der Poel y Van Aert

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- "En los campos de Flandes" es la nueva denominación de la histórica clásica Gante Wevelgem que este domingo cumple 88 ediciones ofreciendo un apasionante duelo entre dos enemigos íntimos, el neerlandés Mathieu Van der Poel y el belga Wout Van Aert, ambos aspirantes a suceder en el palmarés al defensor del título, el danés Mads Pedersen.

La carrera que ha ganado Pedersen en la 2 últimas ediciones ofrece otro ensayo interesante para el Tour de Flandes que se disputa en una semana. La salida se tomará en la localidad costera de Middelkerke, una novedad después de varias sedes de partida, y llegará a Wevelgem tras completar un recorrido de 240,8 km.

No obstante, en la nueva "En los Campos de Flandes" la nómina de inscritos invita a abrir las puertas a la sorpresa. Van der Poel, también escoltado por Jasper Philipsen, no ha ganado nunca esta carrera; Van Aert se impuso en 2021, y otros han hecho doblete, como Pedersen, quien aspira a repetir sus hazañas de las dos últimas temporadas al mando del Lidl Trek, equipo que se jugará también la baza de Jonathan Milan en caso de esprint.

Habrá más candidatos. El Visma cuenta con el mencionado Van Aert como jefe de filas, pero tendrá a su lado al francés Laporte, quien levantó los brazos en Wevelgem en 2023. Soudal tiene la baza del velocista Paul Magnier, Bahrain se ilusiona con la experiencia de Mohoric, Ineon apuesta por Filippo Ganna, Loto por la velocidad de Arnaud De Lie, y el NSN por el eritreo Biniam Girmay, quien hizo historia con su triunfo en 2022.

Si los favoritos no impiden un esprint, el pronostico se abre aún más para hombres rápidos como Trentin, Ballerini, el colombiano del UAE Juan Sebastián Molano, Jordi Meeus, Ackermann o incluso el joven británico del Visma Matthew Brennan.

El Movistar estará en la línea de salida con las apuesta del venezolano Orluis Aular y de Iván García Cortina, dentro de un equipo que completar Roger Adriá, Jon Barrenetxa, Carlos Canal, Lorenzo Milesi y Albert Torres. También estará en la salida el Burgos Burpellet BH, dispuesto a dejarse ver en las primeras escapadas.

Por la zona norte de Flandes occidental está el tramo de De Moeren, donde el viento puede ser determinante. Los adoquines comenzarán en Beauvoordestraat y seguirá con las ascensiones a Scherpenberg, Baneberg, Monteberg y Kemmelberg, en tres ocasiones y por dos vertientes- y por tres secciones de gravilla.

De la última sección hasta la meta de Wevelgem los corredores tendrán 34 kilómetros para desplegar las estrategias convenientes.

. 2025. Mads Pedersen (DIN)

. 2024. Mads Pedersen (DIN)

. 2023. Christophe Laporte (FRA)

. 2022. Biniam Girmay (ERI)

. 2021. Wout Van Aert (BEL). EFE