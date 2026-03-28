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Antonelli: Es maravilloso haber logrado la 'pole' aquí en Suzuka

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Redacción deportes, 28 mar (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que sale primero este domingo en el Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Suzuka que "es maravilloso haber logrado la 'pole' hoy" en esta pista.

"Es maravilloso haber logrado la 'pole' aquí en Suzuka. Me divertí muchísimo pilotando en un circuito tan brillante y apretando al máximo en la calificación", manifestó Antonelli, de 19 años, que en Shanghái se había convertido en el 'poleman' de menor edad de toda la historia de la F1, un día antes de convertirse en el segundo más joven ganador de la categoría reina -por detrás del neerlandés Max Verstappen- y el primer italiano desde que lo hiciese por última vez hace 20 años Giancarlo Fisichella.

"El coche iba algo mejor que en el tercer entrenamiento libre, así que no fue fácil desde un principio. También tuvimos problemas de sobrecalentamiento de los neumáticos, pero pudimos completar dos vueltas sólidas en la Q3 (la tercera ronda de la calificación). Por suerte, nuestro ritmo fue lo suficientemente bueno como para conseguir la 'pole' ", explicó el joven boloñés, que es segundo en el Mundial, a cuatro puntos de su compañero, el inglés George Russell, que fue segundo en la calificación y que sale junto a él desde la segunda fila.

"Tengo muchas ganas de que llegue mañana. La salida será clave, pero ahora mismo estamos concentrados en nosotros mismos y en cómo mantener el liderato hasta la primera curva", afirmó la emergente estrella italiana.

"Trabajaremos en ello esta tarde con Bono (su ingeniero de pista, el británico Peter Bonnington) y mis otros ingenieros para estar lo mejor preparados posible", comentó Antonelli, que el año pasado logró tres podios, al acabar segundo en Sao Paulo (Brasil) y tercero en los Grandes Premios de Canadá y Las Vegas (EEUU).

"Ojalá podamos conseguirlo, rodar con aire limpio y aprovechar el ritmo en tandas largas que teníamos el viernes. Así que veremos qué se puede hacer", apuntó el joven italiano, segundo en la carrera inaugural, en Australia, y que si gana en Suzuka se convertirá este domingo en el líder del Mundial más joven de la historia. EFE

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