93-95. El Real Madrid cosecha una trabajada victoria en Girona

Girona, 28 mar (EFE).- El Real Madrid enlazó este sábado la décima victoria en la Liga Endesa con un trabajado 93-95 en Fontajau contra el Bàsquet Girona para cerrar un mes de marzo casi perfecto, con ocho triunfos en nueve partidos entre la competición doméstica y la Euroliga.

Hezonja (19 puntos), Feliz (17), Lyles (16) y Maledon (12) guiaron al equipo de Scariolo, líder intratable de la ACB, hacia su 22º victoria en 24 jornadas.

El cuadro de Moncho, con 24 puntos de Livingston y 17 de Needham, compitió de tú a tú y tuvo una última canasta para ganar contra uno de los equipos más en forma de Europa y alimentó las buenas sensaciones, en un duelo en el que tenía poco que perder.

El Madrid se anotó la primera ventaja (0-5), pero el Girona reaccionó (7-5) ante un rival incómodo que sumó seis pérdidas en los primeros seis minutos.

El equipo de Scariolo aceleró y recuperó la iniciativa con un 0-8 (9-15) y cerró el primer período con su máxima ventaja tras un triple de Abalde (13-22).

Los locales, con diez jugadores del primer equipo, acosaban la falta de rotación y un pésimo 1/8 en triples, pero dieron un paso adelante en el inicio del segundo cuarto con un 8-0 con dos triples de Needham (21-22, 7-0).

El Madrid contestó con contundencia, con un 9-0 bajo la batuta de Lyles para alimentar la renta hasta los dos dígitos (21-31), pero le faltaba continuidad.

El Girona, liderado una vez más por Livingston, no quería rendirse y firmó un 15-6 para ganar el segundo período (23-15) y llegar al descanso un punto por detrás (36-37).

Livingston estrenó la segunda mitad con dos triples seguidos para alcanzar los 16 puntos y volver a situar por delante al equipo de Moncho (42-40), pero le respondió Hezonja (48-53). El alero croata ya sumaba 15 puntos.

Maledon y Lyles fueron los siguientes jugadores en superar la decena y el Madrid aumentó su máxima ventaja hasta los 11 puntos con dos triples de Feliz y Procida (55-66).

Vildoza mantenía vivo al Girona a falta de diez minutos (60-66), en un encuentro de alternativas constantes.

El Madrid se escapó hasta los 12 puntos con un 71-83, pero los catalanes aún firmaron un último arreón para entrar en el último minuto y medio a apenas dos puntos (85-87) tras el quinto triple en cinco intentos de Needham.

El Girona se colocó a un solo punto con un triple de Livingston a falta de 15 segundos (9-91) y otro de Busquets a falta de cinco segundos (93-94), pero el Madrid supo sufrir para sellar la octava victoria en ocho duelos contra el equipo de Marc Gasol en la ACB.

- Ficha técnica:

93 - Bàsquet Girona (13+23+24+33): Livingston (24), Needham (17), Martinez (1), Susinskas (-), Geben (12) -cinco inicial-; Busquets (11), Hughes (4), Maric (9), Vildoza (10), Rosembert (5), Ferrando (-) y Sanmartín (-).

95 - Real Madrid (22+15+29+29): Maledon (12), Krämer (-), Okeke (6), Hezonja (19), Tavares (6) -cinco inicial-; Feliz (17), Lyles (16), Abalde (6), Procida (9), Garuba (4) y Len (-).

Árbitros: Olivares, Araña y Merino. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la jornada 24 de la Liga Endesa disputado ante 5.532 aficionados en el Pavelló de Fontajau, en Girona. EFE

asm/apa