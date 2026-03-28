Espana agencias

93-95. El Real Madrid cosecha una trabajada victoria en Girona

Guardar

Girona, 28 mar (EFE).- El Real Madrid enlazó este sábado la décima victoria en la Liga Endesa con un trabajado 93-95 en Fontajau contra el Bàsquet Girona para cerrar un mes de marzo casi perfecto, con ocho triunfos en nueve partidos entre la competición doméstica y la Euroliga.

Hezonja (19 puntos), Feliz (17), Lyles (16) y Maledon (12) guiaron al equipo de Scariolo, líder intratable de la ACB, hacia su 22º victoria en 24 jornadas.

El cuadro de Moncho, con 24 puntos de Livingston y 17 de Needham, compitió de tú a tú y tuvo una última canasta para ganar contra uno de los equipos más en forma de Europa y alimentó las buenas sensaciones, en un duelo en el que tenía poco que perder.

El Madrid se anotó la primera ventaja (0-5), pero el Girona reaccionó (7-5) ante un rival incómodo que sumó seis pérdidas en los primeros seis minutos.

El equipo de Scariolo aceleró y recuperó la iniciativa con un 0-8 (9-15) y cerró el primer período con su máxima ventaja tras un triple de Abalde (13-22).

Los locales, con diez jugadores del primer equipo, acosaban la falta de rotación y un pésimo 1/8 en triples, pero dieron un paso adelante en el inicio del segundo cuarto con un 8-0 con dos triples de Needham (21-22, 7-0).

El Madrid contestó con contundencia, con un 9-0 bajo la batuta de Lyles para alimentar la renta hasta los dos dígitos (21-31), pero le faltaba continuidad.

El Girona, liderado una vez más por Livingston, no quería rendirse y firmó un 15-6 para ganar el segundo período (23-15) y llegar al descanso un punto por detrás (36-37).

Livingston estrenó la segunda mitad con dos triples seguidos para alcanzar los 16 puntos y volver a situar por delante al equipo de Moncho (42-40), pero le respondió Hezonja (48-53). El alero croata ya sumaba 15 puntos.

Maledon y Lyles fueron los siguientes jugadores en superar la decena y el Madrid aumentó su máxima ventaja hasta los 11 puntos con dos triples de Feliz y Procida (55-66).

Vildoza mantenía vivo al Girona a falta de diez minutos (60-66), en un encuentro de alternativas constantes.

El Madrid se escapó hasta los 12 puntos con un 71-83, pero los catalanes aún firmaron un último arreón para entrar en el último minuto y medio a apenas dos puntos (85-87) tras el quinto triple en cinco intentos de Needham.

El Girona se colocó a un solo punto con un triple de Livingston a falta de 15 segundos (9-91) y otro de Busquets a falta de cinco segundos (93-94), pero el Madrid supo sufrir para sellar la octava victoria en ocho duelos contra el equipo de Marc Gasol en la ACB.

- Ficha técnica:

93 - Bàsquet Girona (13+23+24+33): Livingston (24), Needham (17), Martinez (1), Susinskas (-), Geben (12) -cinco inicial-; Busquets (11), Hughes (4), Maric (9), Vildoza (10), Rosembert (5), Ferrando (-) y Sanmartín (-).

95 - Real Madrid (22+15+29+29): Maledon (12), Krämer (-), Okeke (6), Hezonja (19), Tavares (6) -cinco inicial-; Feliz (17), Lyles (16), Abalde (6), Procida (9), Garuba (4) y Len (-).

Árbitros: Olivares, Araña y Merino. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la jornada 24 de la Liga Endesa disputado ante 5.532 aficionados en el Pavelló de Fontajau, en Girona. EFE

asm/apa

Últimas Noticias

Los españoles Smart y Dieck no dejan de crecer y rozan el podio

Infobae

Repullo (PP) asegura que Moreno es la "única garantía de estabilidad" ante la campaña de "polarización" del PSOE-A

Repullo (PP) asegura que Moreno es la "única garantía de estabilidad" ante la campaña de "polarización" del PSOE-A

1-1 Sporting y Deportivo firman las tablas en un Molinón a media entrada

Infobae

El Barça reacciona tras la Copa y arrolla al Santa Coloma con un gran segundo tiempo

Infobae

Encuentra: “Tuvimos poca solidez y mucha irregularidad”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere la exparlamentaria socialista en Europa Maria Badia: referente en la defensa de la lengua, la cultura y el proyecto europeo

Muere la exparlamentaria socialista en Europa Maria Badia: referente en la defensa de la lengua, la cultura y el proyecto europeo

Un joven encuentra el cadáver de un hombre flotando frente a la costa de Ibiza

Mónica Oltra, el regreso del exilio tras 1.376 días de “silencio y sufrimiento”: de líder de la izquierda valenciana al desprecio del Pacto del Botànic

Una operación internacional desarticula una de las redes criminales más violentas de Escocia: cinco de los detenidos fueron arrestados en Málaga y Barcelona

La policía francesa frustra un “ataque terrorista” con una bomba casera frente a una sucursal de Bank of America en París

ECONOMÍA

Funcionarios en Madrid, pero con distintos horarios: los empleados de la Comunidad de Madrid trabajarán 2,5 horas más a la semana que los de la Administración General

Funcionarios en Madrid, pero con distintos horarios: los empleados de la Comunidad de Madrid trabajarán 2,5 horas más a la semana que los de la Administración General

La crisis del combustible realza el papel clave del Puerto de Algeciras: el mayor suministrador de GNL de la península y el tercero de Europa

Amancio Ortega cumple 90 años: los negocios e inversiones del hombre más rico de España

Por qué la guerra en Oriente Medio afecta a España y Europa pese a no depender de sus exportaciones de gas y petróleo

Declaración de la Renta conjunta 2026: cómo se hace, requisitos y en qué casos se recomienda

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”