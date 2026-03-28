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2-5. Bélgica deja en evidencia a la EEUU de Pochettino a menos de 3 meses del Mundial

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Chicago (EE.UU.), 28 mar (EFE).- La selección de Bélgica dejó en evidencia este sábado a la de Estados Unidos, entrenada por el argentino Mauricio Pochettino, al arrollarla por 5-2 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta cuando faltan menos de tres meses para el Mundial que se disputará en la sede estadounidense junto con México y Canadá.

El estreno de la camiseta que Estados Unidos llevará en el Mundial no pudo ser peor para los hombres de Pochettino, dominados en el juego y en el marcador por la Bélgica del francés Rudi García.

Estados Unidos, encuadrada en un grupo con Australia, Paraguay y a una selección procedente de la repesca en el Mundial, planeó una serie de amistosos contra selecciones de alta exigencia para medir su nivel de cara a la Copa del Mundo. El duelo de Atlanta dejó claro que al equipo de las Estrellas y de las Barras le queda mucho trabajo por hacer.

Y eso que Estados Unidos se adelantó en el marcador. En el minuto 39, Weston McKennie, un especialista en las acciones a balón parado, aprovechó un saque de esquina para anotar el 1-0 y dar ventaja a los hombres de Pochettino.

Pero ese resultado apenas aguantó seis minutos. Zeno Debast, defensa del Sporting Lisboa, igualó el marcador antes del descanso con un potente disparo de pierna derecha desde los 25 metros que no dio opción al meta Matt Turner.

El primer cuarto de hora de la reanudación desequilibró el resultado a favor de los hombres de Rudi García, que tomaron ventaja con un gol de Amadou Onana y ampliaron ventaja con un penalti transformado con seguridad por el media punta Charles De Ketelaere.

Comenzó entonces el festival del exjugador del Sevilla Dodi Lukebakio. El ahora jugador del Benfica firmó un golazo espectacular con un zurdazo curvado entrado por la escuadra para el 4-1 en el 68, a los seis minutos de saltar al campo.

En el 82, completó su doblete personal con un disparo raso que fulminó al meta en el primer poste. El 5-1 reflejaba la superiordad belga vista en el terreno de juego.

Solo fue un fallo ingenuo de la defensa de Bélgica en el 87 en provocar el definitivo 2-5, anotado por Patrick Agyemang tras una asistencia de Ricardo Pepi.

Estados Unidos tendrá otro examen de alto voltaje en tres días, al medirse con la selección de Portugal. Bélgica será rival de México el 31 de marzo en Chicago. EFE

(fotos)

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