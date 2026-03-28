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100-81. El UCAM Murcia tritura al Surne Bilbao desde el triple y afianza la tercera plaza

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Redacción deportes, 28 mar (EFE).- El UCAM Murcia afianzó su tercera posición en la Liga Endesa con una contundente victoria frente al Surne Bilbao por 100-81 fraguada desde una gran defensa y el acierto en los lanzamientos triples del equipo de Sito Alonso.

Los locales firmaron un 16 de 31 (52 %) desde más allá de la línea de 6,75 que no dio opciones a un conjunto vasco dominador en los primeros quince minutos y que aguantó el pulso mientras pudo agarrado a un portentoso Hlinason hasta derrumbarse definitivamente en el último cuarto.

Martin (5/6 en triples) y Radebaugh (4/8) lideraron la artillería de un equipo murciano en el que De Julius (18 puntos y 7 asistencias) y Saint-Ross (14) aportaron de manera notable para ampliar una ventaja que permite además al cuadro universitario recuperar el 'average' con el Surne Bilbao, que había ganado por +14 en Miribilla.

Por los de Jaume Ponsarnau después de sus 36 puntos en Andorra se echó en falta la anotación de Jaworski y además del buen partido de Hlinason (16 puntos y 8 rebotes) destacaron los 18 puntos de un Hilliard demasiado intermitente.

El partido arrancó con una alta intensidad. Un triple de Hilliard puso por delante a un Surne Bilbao que se mantendría por delante hasta mediado el segundo cuarto frente a un UCAM Murcia que se agarró siempre desde el triple.

El 13-19 tras un mate de Bagayoko (m.7) provocó el enfado y el primer tiempo muerto de Sito Alonso, pero los visitantes mantuvieron el pulso hasta alcanzar una renta máxima de +7 (15-22) que minimizó Nakic sobre la bocina.

En el segundo parcial los bilbaínos, con un buen Normantas, se mantuvieron firmes, pero los triples del UCAM impidieron que se abriera más brecha en el marcador. Los locales metieron una marcha defensiva más y primero De Julius y más tarde un Radebaugh encendido le dieron la vuelta al marcador (42-29, m.16).

Parecía que era el momento del cuadro murciano, pero mantuvo la calma el Surne Bilbao y aguantó el chaparrón aprovechando el tiro libre y la solidez de Hlinason en la pintura para llegar al descanso con un apretado 49-47.

En la reanudación se mantuvo la igualdad, pero a partir del 57-57 (m.25) el Murcia dio el arreón definitivo con tres triples consecutivos de Martin, Saint-Ross y De Julius. La descalificación de Krampelj tras una dura antideportiva y una técnica del esloveno cortaron ya cualquier atisbo de reacción de un Surne Bilbao sin argumentos.

Los diez minutos finales arrancaron con un correcalles del que salieron mejor parados los locales que ni con el 'average' asegurado levantaron el pie pensando probablemente en esta hipotética final de la Copa FIBA Europa que puede enfrentar a ambos equipos dentro de un mes.

- Ficha técnica:

100 - UCAM Murcia (22+27+21+30): De Julius (18), Saint-Ross (14) Radebaugh (16), Martin (18), Cate (2) -quinteto inicial- Cacock (10), Forrest (9), Martínez (-), Falk (2), Ennis (5) y Nakic (6).

81 - Surne Bilbao (25+22+16+18): Pantzar (11), Jaworski (4), Hilliard (18), Petrasek (-), Hlinason (16) -quinteto inicial- Normantas (11), Krampelj (5), Bagayoko (8), Sylla (-), Font (2) y Lazarevic (6).

Árbitros: Óscar Perea, Jorge Martínez y Ariadna Chueca. Descalificaron a Krampelj (m.29) y eliminaron por cinco faltas a Cacock (m.37).

Incidencias: Partido de la 24ª jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de Deportes de Murcia con 7.146 espectadores en las gradas. Se guardó un minuto de silencio en memoria de José Illas, uno de los abonados más antiguos del Murcia CB, recientemente fallecido. EFE

ibn/sab

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