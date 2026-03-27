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Tiger Woods, involucrado en un accidente de carretera en Florida

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Chicago (EE.UU), 27 mar (EFE).- El golfista Tiger Woods, ganador de quince 'grandes', estuvo involucrado este viernes en un accidente de carretera en Jupiter Island, en Florida, según informó la oficina del sheriff del condado de Martin y recogen medios estadounidenses.

Woods, de 50 años, sufrió el accidente pasadas las 14.00 locales y todavía se desconoce su estado.

El coche del golfista estadounidense acabó volcado por el lado izquierdo, según unas fotos del accidente publicadas por el medio WPTV.

La policía está investigando las causas del accidente y la oficina del condado de Martin ofrecerá una rueda de prensa a las 17.00 locales.

No es la primera vez que Woods sufre un accidente de carretera. En febrero de 2021 sufrió fracturas abiertas en tibia y peroné tras un grave accidente en Los Ángeles que puso en serio peligro su carrera.

Woods estaba trabajando para regresar a competir después de romperse el tendón de Aquiles en 2025. EFE

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