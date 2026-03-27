Silvia Pérez Cruz presenta su nuevo disco, 'Oral-Abisal', en el festival Strenes de Girona

Girona, 27 mar (EFE).- La cantante Silvia Pérez Cruz inaugura este viernes el festival Strenes con la presentación de su nuevo disco, 'Oral-Abisal' en un concierto que ha agotado todas las entradas a la venta y que se repetirá este sábado, en ambos casos con el Auditorio de Girona como escenario.

Este primer fin de semana de programación incluye también la actuación de La Ludwig Band, que estrena nuevo trabajo, 'Pel barri es comenta'.

Otros nombres que aparecen son los de Guillem Roma, que mostrará por primera vez al público el nuevo disco 'Ritual d'expropiació' y Ferran Palau, que ha publicado recientemente 'Aniversari feliç'.

Los conciertos gratuitos de la plaza Del Vi de Girona contarán con actuaciones de Reykjavik, Partiperes, Javito y Guillem Bautista, así como con un espectáculo teatral a cargo de Quim Masferrer.

El Strenes, que se prolongará hasta el 3 de mayo, ha puesto a la venta 32.400 entradas para esta edición, de las que más de 29.000 ya han sido adquiridas, un 90 % del aforo. EFE