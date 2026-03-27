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Shakira añade dos nuevas fechas en octubre en Madrid, donde ha vendido 450.000 entradas

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Madrid, 27 mar (EFE).- Shakira ha añadido dos fechas más a su gira en Madrid, el 10 y 11 de octubre que suman 11 conciertos en la capital con las que cerrará su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, según ha anunciado este viernes su promotora, que se suman al 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y al 2, 3 y 4 de octubre.

La promotora ha añadido que la artista ya ha vendido 450.000 entradas en "pocas horas, un récord", han confirmado en un comunicado.

Las entradas para estas nuevas fechas estarán a la venta desde hoy a las 14:00 horas en la plataforma www.livenation. es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Concebido como algo "más que un concierto", como una experiencia inmersiva, está previsto erigir el llamado "estadio Shakira" en el Iberdrola Music dentro de una "ciudad paralela" llamada 'Macondo Park' que acogerá conciertos, exposiciones y charlas compartidas bajo el nombre Es Latina.

El espacio tiene 40 hectáreas, cuatro de ellas para el estadio, que acogerá a unas 50.000 personas en grada, buena visibilidad y una pantalla inmersiva de última tecnología, según han indicado desde la organización. EFE

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