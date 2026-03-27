Espana agencias

Pradales defiende el traslado del Guernica como gesto de "reparación" y memoria histórica

Guardar

Madrid, 27 mar (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha defendido este viernes en Madrid el traslado temporal a Euskadi del 'Guernica' de Picasso como un gesto de memoria histórica y "reparación simbólica" hacia el pueblo vasco, y como "un mensaje al mundo" sobre "lo que supone una guerra y la atrocidad que deriva de las dictaduras".

Pradales se ha referido, en su comparecencia posterior al encuentro que ha mantenido en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la solicitud cursada por el Gobierno Vasco para que la obra maestra de Pablo Picasso se exhiba en el museo Guggenhiem de Bilbao entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027.

El Gobierno Vasco desea contar con el emblemático cuadro en el marco 90 aniversario del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika.

A su juicio, trasladar el cuadro en el contexto de estos aniversarios constituye "una fórmula de reparación y memoria histórica".

Se trata, ha abundado, de "un reconocimiento en este momento geopolítico de lo que supone una guerra y la atrocidad que deriva de las dictaduras".

Pradales ha indicado que la vicelehendakari y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, se reunió el pasado martes con el ministro Ernest Urtasun para solicitar la elaboración de un análisis sobre las posibilidades técnicas y los costes de trasladar provisionalmente el 'Guernica' a Euskadi.

El mandatario vasco ha aclarado que no se ha solicitado un informe sobre la conservación del cuadro, como el que hizo público ayer el Museo Reina Sofía, sino un estudio para determinar en qué condiciones sería posible trasladarlo.

Una cuestión que, ha advertido, no está cerrada, ya que Bengoetxea y Urtasun acordaron volver a reunirse después de Semana Santa para seguir tratando este asunto.

"Me parecería un grave error político cerrar la puerta, con el informe del Reina Sofía, a esta cuestión y así se lo he trasladado a Sánchez", ha explicado Pradales, quien ha recordado que esta petición ya se la planteó al presidente el año pasado. EFE

(foto)(vídeo)

Últimas Noticias

El Real Madrid, a por la décima en Girona

Infobae

San José ve a la UD Las Palmas como un equipo "muy potente" y "muy completo"

Infobae

RTVE responde a Uteca que cumple la ley en la comercialización publicitaria del Mundial

Infobae

El encarecimiento de los carburantes impacta en la operación salida de Semana Santa

Infobae

'The Givenchiaga Family', la convergencia de dos maestros

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido un guardia civil en el marco de una operación antidroga en Ceuta: llevaba un año fuera del cuerpo por problemas psíquicos

Detenido un guardia civil en el marco de una operación antidroga en Ceuta: llevaba un año fuera del cuerpo por problemas psíquicos

La Armada detecta buques de Rusia en el Estrecho de Gibraltar y cerca de Canarias: los vigila hasta que salen de aguas nacionales

Pedro Sánchez pasa del “no a la guerra” al “Make Democracy Great Again” en ‘The Wall Street Journal’

Podemos abre la puerta a una coalición en Andalucía con Izquierda Unida y Sumar

Un banquero detenido en la isla caribeña de Aruba por presunto blanqueo de capitales en el marco del caso ‘Plus Ultra’ por orden de la Audiencia Nacional

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Si te dan el alta de la incapacidad permanente y no te sientes bien, esto es lo que debes hacer”

Sebastián Ramírez, abogado: “Si te dan el alta de la incapacidad permanente y no te sientes bien, esto es lo que debes hacer”

Euskadi participará en la gestión de sus tres aeropuertos tras un acuerdo entre el Gobierno central y el vasco

Qué significa que la Declaración de la Renta sea positiva y qué pasos seguir

La Justicia perdona más de 1,1 millones de deuda a un empresario de la construcción en Sevilla arruinado tras la crisis de 2008 y un accidente incapacitante

El casero sí puede comunicar la subida del alquiler por WhatsApp, pero hay límites: esto es lo que dice la ley

DEPORTES

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”

De las clases de flamenco a triunfar en el mundo del bádminton: la historia de Carolina Marín

Las mujeres trans no podrán participar en los próximos Juegos Olímpicos: “El acceso está reservado solo a mujeres biológicas”