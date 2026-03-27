Pacheta dice que están ante “un partido peligroso”

Granada, 27 mar (EFE).- El entrenador del Granada, José Rojo ‘Pacheta’, calificó como “peligroso” el partido que su equipo jugará este sábado en el Nuevo Los Cármenes contra el Huesca, un conjunto “con muy buenos futbolistas” que esta campaña “no ha dado con la tecla”.

Pacheta se mostró este viernes en rueda de prensa “optimista pero aún con dudas” con la posible presencia en el partido del meta Ander Astralaga, que lleva varias semanas lesionado, confirmando que si no está recuperado tendrá que “mirar a los niños” y jugar con un guardameta de una cantera que “está creciendo”.

El técnico reconoció que para evitar estas situaciones en la portería por las llamadas de Luca Zidane con Argelia estuvieron buscando cancerbero en el mercado de invierno pero que “no se puso a tiro” ninguna opción que no fueran “rellenos”.

Pacheta reconoció que el partido ante el Huesca es “fundamental para el devenir” del Granada porque pueden “dejar los puestos de descenso a muchos puntos” y consolidarse como “uno de los mejores equipos de la segunda vuelta”.

“Cada vez somos mejores, mucho mejores, sumamos muchas porterías a cero porque somos estables. Me gusta lo que veo en los últimos partidos y ahora tenemos que reafirmarlo en casa”, agregó el preparador rojiblanco.

Sobre el Huesca indicó que “tiene muy buenos futbolistas” que esta temporada “no han dado con la tecla” aunque pueden hacerlo ahora con la llegada al banquillo de José Luis Oltra porque “tienen capacidad conseguirlo”.

“Es un partido peligroso. El Huesca sabe la importancia que tiene por su situación clasificatoria, pero para nosotros también es un partido de máxima importancia y nos vemos capacitados para sacarlo adelante”, sentenció.

Pacheta se mostró “muy ilusionado” ante la posibilidad de tener “donde elegir en la plantilla” y anunció “cambios de una jornada a otra” porque “todos no pueden jugar en estos tres y cuatro próximos partidos tan seguidos”. EFE

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