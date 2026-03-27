Nico Williams vuelve al grupo tras cinco semanas de tratamiento de pubalgia

Bilbao, 27 mar (EFE).- El jugador del Athletic Club Nico Williams ha vuelto a entrenar con sus compañeros en Lezama cinco semanas después de iniciar con un especialista externo un nuevo tratamiento para mitigar la pubalgia que afecta desde hace meses al extremo internacional.

"¡Nico Williams vuelve a entrenar con el grupo! Gran noticia para comenzar el viernes. Un merecido recibimiento... ¡y a trabajar!", dice el mensaje publicado por el club bilbaíno junto a un vídeo en el que se ve al futbolista atravesando el pasillo de bienvenida mientras recibe las collejas de sus compañeros.

El pasado 16 de febrero el Athletic informó que el pequeño de los Williams había comenzado un tratamiento con un especialista externo al club, que ha seguido desde entonces bajo las pautas de un reconocido especialista en fisioterapia de Pamplona.

Con las ausencias de los internacionales Unai Simón y Aymeric Laporte, concentrados con la selección absoluta, y de Selton Sánchez, que se encuentra con la sub 19, Ernesto Valverde ha dirigido la última sesión de semana antes de disfrutar del fin de semana libre aprovechando el parón liguero por la ventana FIFA.

Será a partir del lunes, en horario aún por determinar, cuando la plantilla rojiblanca comience a preparar el partido de la próxima jornada que le enfrentará al Getafe en el Coliseum el domingo 5 de abril (14:00 horas).

De cara a ese encuentro, el técnico tiene la única baja segura del lesionado Beñat Prados, en la última fase de recuperación de su grave lesión de rodilla, y el alta de Yeray Álvarez.

El defensa vizcaíno finaliza el 2 de abril, el jueves de la próxima semana, la sanción de diez meses que le impuso la UEFA por la ingesta de una sustancia prohibida en un medicamento preventivo contra la caída del cabello.

Además, Valverde podría volver a tener disponibles para ese encuentro en campo madrileño, a la espera de la evolución de todos ellos, a Nico Williams, Aitor Paredes, Unai Egiluz y Maroan Sannadi. EFE

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