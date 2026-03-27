Nava-Ademar León y REBI Cuenca-La Rioja, en la tercera eliminatoria

Madrid, 27 mar (EFE).- Los encuentros Viveros Herol Nava-Ademar León y REBI Cuenca-Dicorpebal Logroño La Rioja destacan en la tercera eliminatoria de la Copa del Rey de balonmano, cuyo sorteo tuvo lugar este viernes.

En esta ronda se enfrentarán los seis equipos clasificados de la segunda eliminatoria con los conjuntos que terminaron entre la tercera y la octava plaza de la Liga ASOBAL la pasada temporada. Se jugará a partido único en casa de los procedentes de la eliminatoria anterior.

El Bada Huesca venció al San Pablo Burgos 2031 por 29-30, el REBI Cuenca al Fertiberia Puerto Sagunto por 30-35, Anaitasuna a Frigoríficos del Morrazo por 34-29, el Barça Atletic a Sanicentro Guadalajara por 35-27, el Nava a Cajasol Sevilla Proin por 29-30 y el Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil al Trops Málaga por 21-23.

Los seis ganadores de esta ronda se unirán en la fase final al Barça, defensor del título, y al Horneo EON Alicante, que tiene plaza asegurada al ser el anfitrión del torneo que tendrá lugar del 5 al 7 de junio.

Emparejamientos

Barça Atlètic – Recoletas Atlético Valladolid

REBI Cuenca – DICORPEBAL Logroño La Rioja

Viveros Herol Nava – ABANCA Ademar León

Anaitasuna – Bathco Torrelavega

Bada Huesca – Fraikin Granollers

Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil – Irudek Bidasoa Irun. EFE