Montero se despide del Gobierno con "ilusión y esperanza" ante su nueva tarea en Andalucía

Madrid, 27 mar (EFE).- La exvicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado este viernes que asume su nueva tarea como candidata por el PSOE en Andalucía "con mucha ilusión y esperanza" y ha mostrado su satisfacción por el relevo que da a Carlos Cuerpo y Arcadi España.

"Andalucía no es un lugar cualquiera, es un lugar preferente para la vertebracion del país", ha destacado Montero en el acto de traspaso de carteras al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que asume la vicepresidencia primera, y a Arcadi España, nuevo ministro de Hacienda.

En su discurso, Montero ha defendido la política como la actividad "más noble del ser humano" y ha señalado que se trata de una "carrera de relevos" en la que ahora ella da el testigo a dos personas que lo van a llevar "más lejos"

"No podríamos estar en mejores manos", ha añadido Montero, que ha destacado la "inteligencia y la capacidad" de Carlos Cuerpo y Arcadi España.

De Cuerpo ha puesto en valor su compromiso para "brindar su talento" y dedicarse a la política en momentos especialmente complejos.

Y de Arcadi España ha resumido que tiene "todos los ingredientes" para desarrollar la tarea frente al Ministerio de Hacienda "empatía, inteligencia, capacidad negociadora de diálogo y de buscar soluciones".

"Y de decir que no cuando llega el momento, esto no se puede olvidar en un ministerio como este", ha bromeado Montero, que ha deseado a España que pueda alumbrar el nuevo modelo de financiación autonómica.

Montero ha agradecido el trabajo de todo su equipo y ha ensalzado el liderazgo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha situado como un referente internacional en un contexto complicado.

"El panorama internacional nos obliga a estar muy alerta", ha añadido Montero, que ha cerrado su discurso con la mirada puesta en Andalucía.EFE