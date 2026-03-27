Espana agencias

Miguel Román, tras su grave lesión: "Estoy mejor de la cabeza y, sobre todo, del pie"

Guardar

Vigo, 27 mar (EFE).- Inmerso en la recuperación de la fractura en la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo sufrida a principios de marzo, el centrocampista del Celta Miguel Román afirmó este viernes que confía en volver “lo antes posible” a los campos de fútbol y que, “por suerte, ya de cabeza y, sobre todo, del pie" se encuentro "bastante bien".

"La verdad es que voy poco a poco, trabajando día a día para llegar lo antes posible”, manifestó tras recoger el premio ‘Estrella Galicia’ al mejor jugador celeste del mes de febrero.

La lesión le llegó al mediocentro cuando se había convertido en una pieza insustituible en el once de Claudio Giráldez. Pese a ello, el joven futbolista prefiere ver el lado bueno a este largo parón que vivirá.

“Las lesiones no se eligen, vienen porque sí y esto a nivel de experiencia me va a venir muy bien para crecer como futbolista y también como persona. Mi objetivo es volver lo antes posible para ayudar al equipo”, indicó.

Miguel Román ve a su equipo preparado para afrontar el tramo decisivo del curso, en el que se jugará el paso a las semifinales de la Liga Europa ante el Friburgo alemán y un billete para una competición continental en la Liga.

“Estos dos meses de la temporada son los más importantes porque es cuando se decide todo, pero tenemos que tener los pies en el suelo, sabiendo la situación en la que estamos y afrontando cada partido como si fuese el último”, sentenció. EFE

dmg/jpd

Últimas Noticias

La Audiencia de Alicante condena a 8 años de cárcel a un preso de Fontcalent que intentó matar a otro con un bolígrafo

Un interno deberá cumplir una pena de prisión tras atacar en la nuca a otro recluso con un objeto afilado, según la sentencia, el agresor también deberá indemnizar tanto a la víctima como al centro por los perjuicios causados

La Audiencia de Alicante condena a 8 años de cárcel a un preso de Fontcalent que intentó matar a otro con un bolígrafo

El juez suspende las declaraciones de Errejón y Mouliaá por presuntas calumnias de ella y los cita el 24 de abril

El juez suspende las declaraciones de Errejón y Mouliaá por presuntas calumnias de ella y los cita el 24 de abril

Bruselas expedienta a España por retraso en aplicar la norma europea sobre pruebas digitales

La Comisión Europea inició un procedimiento de infracción al detectar que las autoridades españolas no incorporaron a tiempo las directrices para el acceso a evidencias electrónicas, abriendo un plazo de dos meses antes de posibles sanciones adicionales

Bruselas expedienta a España por retraso en aplicar la norma europea sobre pruebas digitales

Duelo clave por la permanencia Los Cármenes

Infobae

Jaca, Txuri Urdin, Majadahonda y Puigcerdá pugnan este fin de semana por Copa de la Reina

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez pasa del “no a la guerra” al “Make Democracy Great Again” en ‘The Wall Street Journal’

Pedro Sánchez pasa del “no a la guerra” al “Make Democracy Great Again” en ‘The Wall Street Journal’

Podemos abre la puerta a una coalición en Andalucía con Izquierda Unida y Sumar

Un banquero detenido en la isla caribeña de Aruba por presunto blanqueo de capitales en el marco del caso ‘Plus Ultra’ por orden de la Audiencia Nacional

El día de la marmota para los radares de la DGT en Madrid: son vandalizados con regularidad y a veces solo duran unas horas antes de ser destruidos de nuevo

El juez suspende las declaraciones de Íñigo Errejón y Elisa Mouliáa por una operación del abogado de la actriz

ECONOMÍA

La Inspección de Trabajo exige a Uber Eats el pago de 110 millones de euros por cotizaciones no abonadas de falsos autónomos

La Inspección de Trabajo exige a Uber Eats el pago de 110 millones de euros por cotizaciones no abonadas de falsos autónomos

El Gobierno implantará la jornada de 35 horas para los funcionarios de la Administración central en abril

La Unión Europea pacta una reforma aduanera para endurecer el control sobre plataformas como Shein y Temu

El IPC se dispara un punto hasta el 3,3% tras la subida de los combustibles por la guerra en Irán

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de marzo

DEPORTES

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”

De las clases de flamenco a triunfar en el mundo del bádminton: la historia de Carolina Marín

Las mujeres trans no podrán participar en los próximos Juegos Olímpicos: “El acceso está reservado solo a mujeres biológicas”