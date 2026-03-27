Miguel Román, tras su grave lesión: "Estoy mejor de la cabeza y, sobre todo, del pie"

Vigo, 27 mar (EFE).- Inmerso en la recuperación de la fractura en la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo sufrida a principios de marzo, el centrocampista del Celta Miguel Román afirmó este viernes que confía en volver “lo antes posible” a los campos de fútbol y que, “por suerte, ya de cabeza y, sobre todo, del pie" se encuentro "bastante bien".

"La verdad es que voy poco a poco, trabajando día a día para llegar lo antes posible”, manifestó tras recoger el premio ‘Estrella Galicia’ al mejor jugador celeste del mes de febrero.

La lesión le llegó al mediocentro cuando se había convertido en una pieza insustituible en el once de Claudio Giráldez. Pese a ello, el joven futbolista prefiere ver el lado bueno a este largo parón que vivirá.

“Las lesiones no se eligen, vienen porque sí y esto a nivel de experiencia me va a venir muy bien para crecer como futbolista y también como persona. Mi objetivo es volver lo antes posible para ayudar al equipo”, indicó.

Miguel Román ve a su equipo preparado para afrontar el tramo decisivo del curso, en el que se jugará el paso a las semifinales de la Liga Europa ante el Friburgo alemán y un billete para una competición continental en la Liga.

“Estos dos meses de la temporada son los más importantes porque es cuando se decide todo, pero tenemos que tener los pies en el suelo, sabiendo la situación en la que estamos y afrontando cada partido como si fuese el último”, sentenció. EFE

dmg/jpd