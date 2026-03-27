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Miguel Ángel Ramírez: "Esta semana nos va a marcar, para bien o para mal"

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Las Palmas de Gran Canaria, 27 mar (EFE).- El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, sostiene que los tres partidos que disputará el equipo amarillo en siete días, a partir del próximo domingo en Éibar, van a marcar su futuro deportivo y sus posibilidades reales de ascenso a Primera División.

En declaraciones a la emisora oficial del club, UD Radio, el dirigente grancanario afirmó: "Esta semana nos va a marcar, para bien o para mal, porque estos tres partidos van a dejar claro si la UD Las Palmas tiene opciones de alcanzar un puesto de ascenso directo, o si tienes que pelear por consolidar los puestos de promoción".

Tras jugar el próximo domingo en el estadio Ipurúa ante el Éibar, en la jornada 32 de LaLiga Hypermotion, la Unión Deportiva recibirá de forma consecutiva a Granada (jueves 2 de abril) y Huesca (domingo 5).

"Es importantísimo lo que hagamos en estos tres partidos porque va a marcar el devenir de la recta final de la temporada", añadió el presidente del club isleño.

A su juicio, en caso de que los resultados no acompañen y sean "tres jornadas fatales", nadie debería "bajar los brazos ni desanimarse", porque después quedarán ocho partidos para terminar la temporada. "Y hasta el final vamos a seguir nadando", apostilló.

Además, Ramírez recordó que "por promoción también se asciende", aunque en el vestuario los futbolistas no descartan hacerlo por la vía rápida.

El presidente de la Unión Deportiva también se refirió a la labor del entrenador del equipo, Luis García.

Está haciendo "un trabajo fenomenal, respetando la filosofía de nuestro juego. Nos identificamos con ese fútbol y con esa manera de hacer las cosas", resaltó, además de "sacarle rendimiento" a la plantilla.

"No poner en valor lo bien que ha hecho las cosas es no ser justo a la hora de calificar a un trabajador. Estamos encantados con su trabajo, ha hecho una primera vuelta magnífica y aún quedan once jornadas para poder hacer otra gran vuelta", argumentó.

"Hay que darle a los proyectos la tranquilidad necesaria para que se consigan los objetivos, y no tienen por qué lograrse a la primera, eso es muy complicado", señaló como principal argumento para haberle ofrecido ya la renovación al técnico asturiano, aunque no consiga el ascenso. EFE

rg/jmr/ism

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