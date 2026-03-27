Luis García: "Necesitaremos hacer un gran partido para ganar en Eibar"

Las Palmas de Gran Canaria, 27 mar (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, ha manifestado este viernes que su equipo necesitará hacer "un gran partido" para ganar el próximo domingo a la SD Eibar, en la trigésima segunda jornada de LaLiga Hypermotion, ante un rival que ha reaccionado y aspira a entrar en los puestos de promoción de ascenso.

El técnico asturiano ha destacado en una rueda de prensa que espera un encuentro "muy competido y muy difícil" ante un adversario "que hace muchísimas cosas bien", por lo que necesitarán mostrar la "mejor versión en todas las fases del juego" para llevarse los tres puntos del estadio Ipurua.

García Fernández, tras recordar que en su etapa de futbolista profesional nunca jugó en el feudo armero, ha recalcado que aunque ahora los resultados postulan al equipo vasco como candidato al 'play-off', ya era un equipo "muy reconocible cuando en catorce jornadas solo ganó dos partidos", porque en su opinión "jugaba bien pero no conseguía hacer goles".

Se refiere el preparador ovetense al periodo de tres meses, entre el 13 de septiembre y el 13 de diciembre de 2025, en donde el Eibar solo venció a la Real Sociedad B (2-1) y al Albacete (3-2), con cinco empates y siete derrotas completando ese negativo balance.

Además, ha elogiado a su homólogo rival, el vasco Beñat San José, "un técnico extraordinario" al que lleva "tiempo siguiendo".

Por todo ello, el entrenador del equipo amarillo está convencido de que el Eibar "lo va a poner muy difícil, pero tenemos muchas ganas de seguir nuestro camino".

Por otra parte, ha asegurado que en caso de no lograr finalmente el ascenso a Primera División no lo consideraría un fracaso deportivo.

"Fracaso es no intentarlo, pero hoy en día solo se mira la inmediatez. Ahora afrontaremos tres partidos en una semana, y después ya solo quedarán ocho en los que los detalles van a marcar las diferencias", ha concluido. EFE

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