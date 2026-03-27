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Lucía Selva estrena en Granada un film premiado sobre la gentrificación y memoria urbana

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Granada, 27 mar (EFE).- La directora Lucía Selva estrenará en abril en Granada su primer largo, una película premiada en festivales de Copenhague y Madrid que recurre a la mítica figura del Chorromujo del Albaicín para abordar la gentrificación y la memoria urbana desde un relato poético.

Lo hace con el largo 'Quién vio los templos caer', una producción que llegará a las salas comerciales el próximo 24 de abril pero que antes se estrenará en su Granada natal.

El estreno se produce un año después de su proyección en el festival danés CPH:DOX, que reconoció la calidad de una obra que ha pasado por festivales de Shanghái, Montreal y el Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF) y que logró el premio a Mejor Película en la Sección Oficial Nacional del Festival RIZOMA.

La cinta, dirigida por la granadina Lucía Selva y producida por Mubox Studio y 59 en Conserva, se estrenará el próximo 10 de abril y es una obra a medio camino entre el ensayo documental y la ficción a través de la figura mítica de Chorrojumo, referente del Albaicín que empezó a enseñar a los turistas los encantos de Granada.

Rodada íntegramente en Granada, se distancia del retrato turístico para centrarse en la resistencia de quienes habitan el territorio y aborda así el tema de la vivienda, la memoria colectiva y la gentrificación de los barrios.

"En el origen de la película estaba el deseo de hacer una fotografía eterna de Granada y de quienes la habitamos. Para poder mirarla en un tiempo, y decir ¡eso también fue Granada! Una manera de salvarla del paso del tiempo, y la destrucción, y de recordarla como la conocí", ha explicado Selva.

El estreno en Granada contará con una programación especial en colaboración con Film in Granada, la Diputación y el Festival Jóvenes Realizadores con el objetivo de fomentar el diálogo entre la obra y la ciudadanía, proyecciones y coloquios antes de que la película pase a cines de Madrid, Santiago de Compostela, Santander o Gijón. EFE

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