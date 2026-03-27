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Libertad provisional para el detenido por presunta agresión sexual a dos jóvenes en Málaga

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Málaga, 27 mar (EFE).- Un juzgado ha decretado prisión provisional para el hombre que fue detenido en Málaga por presuntas agresiones sexuales a dos chicos jóvenes en situación de vulnerabilidad, aunque le impone una orden de alejamiento de uno de ellos.

El Tribunal de Instancia número 4 de Málaga, en funciones de guardia, tomó esta decisión este jueves y la causa ahora será instruida en la plaza número 12, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Según informó la Policía Nacional, se detuvo a este hombre, de 42 años, por presuntas agresiones sexuales a dos chicos jóvenes en situación de vulnerabilidad, uno de ellos con la capacidad de comprensión "limitada" que estuvo una semana a merced del sospechoso y cuya familia había denunciado su desaparición.

El hombre había captado a las víctimas por separado en las proximidades de un albergue, con la excusa de un trabajo en el campo y ganancias "fáciles" a través de hurtos a turistas.

Una vez que estaban en el vehículo, los llevaba lejos de la vista de terceras personas para hacerles proposiciones de índole sexual y llegó a agredir a los dos, según la Policía.

Uno de los jóvenes logró escapar de un vehículo en marcha cuando el arrestado le practicó tocamientos, pero el otro, de 20 años y que también se había subido al vehículo de un desconocido, estuvo una semana desaparecido. EFE

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