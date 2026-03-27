La japonesa Kaori Sakamoto se despide con su cuarto título mundial

Redacción Deportes, 27 mar (EFE).- La patinadora japonesa Kaori Sakamoto ganó este viernes la medalla de oro en la prueba de patinaje libre femenino en el Mundial de patinaje artístico que se disputa en Praga, tras conseguir una puntuación de 238,28 puntos, lo que supone un cuarto trofeo mundial que pone punto y final a su carrera deportiva.

La tres veces subcampeona olímpica firmó una actuación impecable con la música de "La Vie en Rose" tras conseguir la mejor puntuación del torneo en la parte técnica con 158,97 puntos.

Al término de la prueba se emocionó debido a que está fue su última actuación de patinaje libre y se despidió de su carrera deportiva tras 25 años.

Con este cuarto título mundial que sumó a su palmarés, se quitó la espina del pasado Mundial disputado en Boston, donde fue medalla de plata, por detrás de la estadounidense Alysa Liu.

El podio lo completó su compatriota Mone Chiba, quien por unos instantes fue líder del torneo. La japonesa de 21 años ya la acompañó en el pasado campeonato mundial con la tercera plaza que la acreditó con la medalla de bronce.

Chiba que completó una actuación con 228,47 puntos con la banda sonora de "Mil buenas noches" de la banda sonora de "Romeo y Julieta", por lo que ascendió un peldaño respeto la campaña pasada y firmó su mejor actuación en un Mundial con 150.02 puntos, su mejor marca personal.

La tercera plaza la completó la belga Nina Pinzarrone, la patinadora más joven del podio con tan solo 19 años. Con 215.20 puntos se colgó la medalla de bronce tras remontar durante la actuación después de varias caídas y logró ascender de la quinta plaza obtenida en el programa corto hasta la tercera del programa de patinaje libre. EFE