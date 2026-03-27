La ilusión por ascender y la búsqueda de la tranquilidad se citan en La Rosaleda

Málaga/Leganés (Madrid), 27 mar (EFE).- El Málaga, cuarto clasificado con 54 puntos, a uno del ascenso directo a LaLiga EA Sports, recibe este sábado al Leganés en el estadio de La Rosaleda, donde espera redoblar su ilusión de volver a la máxima categoría, todo lo contrario que su rival, que acude a la cita en busca de la tranquilidad de no complicarse en la zona baja

La formación andaluza solo ha perdido un encuentro esta campaña como local, ante el Cádiz (0-1) hace seis meses, después de disputar en La Rosaleda dieciséis partidos con diez triunfos, cinco empates y una derrota, lo que ha dado para sumar 35 puntos, con lo que es el mejor equipo de LaLiga Hypermotion en casa.

Con Juan Francisco Funes como entrenador tras sustituir a Sergio Pellicer, el equipo ha logrado en su campo siete victorias y dos empates y ahora, de los once partidos que restan para que concluya LaLiga, cinco son en La Rosaleda.

Después del Leganés, deben visitarle el Racing, Castellón, Las Palmas y el Sporting, todos en la lucha por el ascenso, mientras que fuera de Málaga viajarán a Andorra, La Coruña, Almería, Ceuta, Éibar y Zaragoza.

Funes tendrá varias bajas importantes para este enfrentamiento, como la del centrocampista Carlos Dotor, que está lesionado, y dos convocados por selecciones, como el delantero Adrián Niño y el mediocentro Aaron Ochoa.

La novedad es el regreso del lateral izquierdo Rafael Garrido 'Rafita', que se perdió el encuentro de la pasada jornada frente al Cádiz (0-3) por lesión y que podría reaparecer como titular por Dani Sánchez.

El entrenador del equipo malaguista tiene varias opciones para suplir a Dotor, por lo que baraja entre las posibilidades a Juanpe Jiménez, Rafa Rodríguez o Julen Lobete. Además, tendrán que tener mucho cuidado varios jugadores advertidos de suspensión como los centrocampistas Dani Lorenzo, Izan Merino, Joaquín Muñoz y David Larrubia.

Por su parte, el Leganés buscará el más difícil todavía y tras romper una racha de cinco encuentros sin conocer la victoria, tratará de reencontrarse con el triunfo a domicilio ante el Málaga.

Todo un reto para el que el conjunto madrileño no podrá repetir el mismo once que se impuso el pasado sábado por 5-2 al Ceuta ante la ausencia del internacional guineano Seydouba Cissé, convocado por su selección para dos amistosos.

Una baja a la que podría sumarse la del defensa Lalo Aguilar que deberá esperar hasta el último momento para saber si podrá actuar ante el Málaga, tras tener que retirarse al descanso en el último partido aquejado de unos problemas musculares.

En el caso de que Aguilar finalmente no pudiera jugar en La Rosaleda su sustituto no podrá ser el uruguayo Sebastián Figueredo, que se perderá la cita por acumulación de amonestaciones, por lo que el lateral derecho estaría ocupado por Marcos Leiva.

Una oportunidad para el joven canterano de resarcirse de lo ocurrido en el pasado encuentro ante el Ceuta en el Leiva fue sustituido por Figueredo apenas veintisiete minutos después de ingresar al terreno de juego por el lesionado Lalo Aguilar.

"Era prácticamente obligatorio con un extremo como Konrad que ya había generado dos tarjetas. Leiva tenía también tarjeta, le estaban buscando, habían decantado el juego por ahí y no podíamos arriesgarnos a una expulsión. No es una cuestión de rendimiento, ni mucho menos", explicó el entrenador del Leganés, Igor Oca.

Donde no se esperan cambios es en la medular donde el guineano Amadou Diawara y Carlos Guirao será los encargados, por segunda semana consecutiva, de maneja el timón del conjunto 'pepinero'.

Tampoco habrá novedades en las bandas del ataque del equipo blanquiazul que volverán a estar ocupadas, tras el sensacional rendimiento mostrado ante el Ceuta, por el caboverdiano Duk, que partirá desde la derecha, y Juan Cruz, que arrancará desde la izquierda.

Por su parte, todo hace indicar que Dani Rodríguez será el encargado de sustituir a Cissé, autor de un gol y una asistencia ante el equipo ceutí, en la posición de enganche.

La punta de ataque del Leganés, que no gana a domicilio desde que se impuso el pasado 4 de enero por 1-3 en el campo del Albacete, será en principio para Alex Millán, si bien no es descartable que Igor Oca, como ha venido haciendo en las últimas jornadas, siga alternando la titularidad y juegue de inicio Diego García.

- Alineaciones probables:

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Rafita; Larrubia, Izan Merino, Lobete o Juanpe, Joaquín; Dani Lorenzo y Chupete.

Leganés: Soriano; Lalo Aguilar o Leiva , Ignasi Miquel, Marvel, Franquesa; Guirao, Diawara; Duk, Dani Rodríguez, Juan Cruz y Alex Millán o Diego García.

Árbitro: Sergiu Cladiu Muresan (Comité Valenciano).

Estadio: La Rosaleda.

Hora: 18.30. EFE

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