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La Guardia Civil pide ayuda ciudadana para localizar a los autores del crimen de Rioja

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Almería, 27 mar (EFE).- La Guardia Civil ha solicitado este viernes la colaboración ciudadana para localizar a Javier Nieto Santiago y Rocío Rodríguez Gómez, identificados como los presuntos autores del homicidio de una mujer y de las heridas graves por arma de fuego sufridas por el marido de ella el pasado martes en un cortijo de Rioja (Almería).

Los sospechosos, que actualmente se encuentran en paradero desconocido, son el hermano y la cuñada del varón herido y ambos son además los propietarios de la vivienda de la rambla Conquín donde se desató el tiroteo, según ha informado este viernes la Comandancia de Almería.

Estos dos hermanos tienen antecedentes por problemas familiares y amenazas, lo que refuerza la línea de trabajo que, desde el primer momento, llevó a las autoridades a descartar que se tratase de un caso de violencia de género.

La víctima mortal deja cuatro hijos huérfanos, tres de ellos menores de edad. Por su parte, el hermano del agresor fugado y marido de la fallecida continúa ingresado en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital almeriense.

El escenario del crimen albergaba dos cultivos con cerca de 1.400 plantas de marihuana y tenía dos enganches ilegales a la red de fluido eléctrico que abastecían la plantación.

Ante la gravedad de los hechos y la huida de los presuntos homicidas, la Guardia Civil ha pedido la máxima difusión para averiguar el paradero del matrimonio. Cualquier persona que pueda aportar datos relevantes puede contactar con el Equipo de Personas de la Unidad de Policía Judicial a través de los teléfonos 062 y 950 25 61 22, o mediante el correo electrónico cmd-almeria-pj-personas@guardiacivil.org. EFE

mma/ja/jdm

 

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