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La gimnasia rítmica estrena un método para ver la evaluación de los jueces en tiempo real

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Redacción deportes, 27 mar (EFE).- Las competiciones internacionales de gimnasia rítmica estrenarán a partir de este sábado el nuevo sistema de visualización en tiempo real de las evaluaciones de los jueces, cuyo objetivo es ayudar a comprender mejor las puntuaciones de las rutinas, que se emitan de una forma más ágil y favorecer la transparencia del proceso.

La nueva herramienta implantada por World Gymnastics de la mano de la marca japonesa de relojería y medición Seiko se pondrá en marcha en la prueba de la Copa del Mundo que se celebra desde mañana hasta el lunes, día 30, en Sofía, y se aplicará también en los Mundiales de Fráncfort (Alemania) del 12 al 16 de agosto de este año.

Al mostrar en tiempo real la cronología y los detalles de las deducciones de cada juez, hace que cada decisión sea más clara y fácil de entender para todos los involucrados", alega la federación internacional de gimnasia en su web.

En las competiciones oficiales de gimnasia rítmica, hay tres grupos de jueces (dificultad, artístico y ejecución) que evalúan el valor técnico, la coreografía y los errores cometidos, además de un jurado superior.

Al poder monitorizar los datos de forma simultánea y acceder a repeticiones instantáneas, el jurado tendrá la capacidad de tomar decisiones "más claras, rápidas y fundamentadas", lo que beneficia al desarrollo de la competición y a la transparencia y equidad del proceso de evaluación.

"Al hacer que el proceso sea más abierto y responsable, fortalece la confianza entre atletas, entrenadores y público", subraya el presidente de la federación internacional, el japonés Morinari Watanabe.

A juicio de la presidenta del Comité Técnico de Gimnasia Rítmica, Noha Abou Shabana, es un paso "muy positivo" que ayudará a los jueces en su trabajo y a que las competiciones sean "más fluidas y transparentes" con el propósito de evitar polémicas. EFE

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