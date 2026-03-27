La continuidad y la capacidad negociadora, claves en los cambios del Gobierno

Madrid, 27 mar (EFE).- La elección de Arcadi España como ministro de Hacienda busca la continuidad con respecto a la labor de su antecesora, María Jesús Montero, y colocar en el puesto a otro negociador nato, como han subrayado este viernes fuentes del Gobierno tras el traspaso de carteras del nuevo ministro.

Además, la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de elegir a Carlos Cuerpo como su nuevo vicepresidente primero responde al momento clave que vive el mundo y que requiere una política económica que no sea cortoplacista y busque seguir creciendo y salir mejor de la difícil coyuntura actual, según las mismas fuentes.

En Moncloa subrayan el perfil dialogante de Arcadi España, y como ejemplo ponen que fue director de gabinete del primer gobierno de coalición presidido por Ximo Puig en Valencia. Tiene, dicen, una amplia experiencia en negociaciones y es un "gran artífice" de acuerdos.

Por eso su perfil es de continuidad. Seguir practicando el mismo mantra de diálogo y "sudar la camiseta".

No en vano, a Arcadi España le tocará ahora tratar de buscar los apoyos para los presupuestos que el Gobierno sigue sin presentar o para el nuevo modelo de financiación autonómica.

El hasta hoy secretario de Estado de Política Territorial se conoce muy bien este modelo y está convencido de que podrá salir adelante pese a las críticas del PP, aseguran en su entorno.

El nuevo sistema, insisten desde el Ejecutivo, ofrece más recursos que el modelo actual y es más transparente, y aunque los populares lo rechazan en público, en el PSOE están seguros de que en el fondo reconocen sus beneficios y les gustaría que se aplicara.

En el PP necesitan del nuevo modelo e incluso les gustaría que se lo impusieran, apuntan en el Ejecutivo.

El optimismo sobre el sistema de financiación no es el mismo si se habla de presupuestos. El propio Arcadi España se limitaba a decir un "¡ay!" a la hora de hablar de las cuentas del Estado como uno de los retos más difíciles que le esperan.

El proyecto de ley presupuestario, según otras fuentes del Ejecutivo, está a la espera de la actualización del cuadro macroeconómico para incorporar los efectos del conflicto en Oriente Medio.

Sigue por tanto sin haber fecha para la presentación de las cuentas y el inicio de esa negociación que deberá encarar el nuevo ministro.

Carlos Cuerpo y Arcadi España han protagonizado este mediodía el cambio de carteras con su antecesora al frente de la Vicepresidencia Primera y ministra de Hacienda arropados por otros seis ministros.

Buena parte de ellos han asegurado en los corrillos que acudirán a apoyar a su compañera y candidata a la Junta de Andalucía en la campaña de las elecciones del 17 de mayo.

Ella, por su parte, destacaba la ilusión con la que se va de campaña y agradecía el apoyo de los miembros del Ejecutivo, mientras subrayaba, una y otra vez, las cualidades de sus sucesores en los dos cargos que deja.

"Lo van a hacer mejor que yo, con más inteligencia y capacidad", ha dicho Montero en su discurso, y antes de despedirse para centrarse, ya sí, en la campaña andaluza.EFE