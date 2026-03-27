La borrasca Therese dejó lluvias históricas en Canarias: hasta 615 litros por m2 en 7 días

Las Palmas de Gran Canaria, 27 mar (EFE).- La borrasca Therese ha dejado cifras históricas de lluvias en Canarias en sus siete días de impacto sobre las islas, con más de 615 litros por metro cuadrado recogidos en La Palma, casi 410 en Gran Canaria y 272 en Tenerife.

La Agencia Estatal de Metorología (Aemet) ha publicado este viernes los acumulados totales en sus principales estaciones de Canarias durante este episodio, caracterizado por fuertes vientos y oleaje, pero sobre todo por sus copiosas precipitaciones.

El registro más alto corresponde al Roque de los Muchachos (La Palma), donde cayeron 615,2 litros/m2 desde el jueves 19 hasta miércoles 25 de marzo; de los cuales, más de la tercera parte se concentró en una sola jornada: el martes 24, con 242 litros/m2.

Le siguen el Corral de los Juncos, en el municipio de San Mateo, donde la lluvias han descargado 409,6 litros/m2, y en Cuevas del Pinar y Las Tirajanas, ambas en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, con 395,6 litros/m2 y 382,2 litros/m2, respectivamente.

Estos tres registros corresponden a Gran Canaria, isla donde Therese ha llenado 35 presas hasta obligarlas a aliviar agua, cuando el 31 de enero (último dato disponible), la ocupación media de sus embalses era solo de 8,3 % de su capacidad, según datos del Cabildo.

Por encima de los 200 litros/m2 en siete días hay cinco estaciones más: El Paso (La Palma), con 363,4 litros/m2; el parador de las Cañadas del Teide (Tenerife), con 272,0 litros/m2; el casco urbano de Tejeda (Gran Canaria), con 239 litros/m2; Izaña (Tenerife), con 217,0 litros/2; y San Andrés (La Palma), con 206,8.

En diez estaciones ha habido días en los que han caído más de 100 litros de agua por metro cuadrado en 24 horas: El Roque de los Muchachos (días 20, 21, 24 y 25), Corral de los Juncos (día 21), Cuevas del Pinar (día 21), Las Tirajanas (día 21) y El Paso (día 24).

Completan la lista Las Cañadas del Teide (día 21), Izaña (día 25), Valleseco (Gran Canaria, día 24), Teror (Gran Canaria, día 24), y Tacoronte (Tenerife, día 24).

En La Palma, la estación de referencia histórica para los valores extremos es el aeropuerto, donde esta vez han caído 140 litros/m2.

El récord de lluvias en un mes en esa estación en La Palma lo tiene noviembre de 2004, cuando cayeron 335,8 litros/m2.

La borrasca Therese ha dejado el doble de esa cantidad solo en siete días en el Roque de los Muchachos.

En Gran Canaria, la referencia de la Aemet para valores extremos también es el aeropuerto. El récord de lluvias en un mes allí data de noviembre de 1954, con 233,7 litros/m2; con Therese, ha caído en San Mateo el doble en una semana.

En Tenerife, hay tres referencias meteorológicas para valores extremos: Santa Cruz y los aeropuertos del norte y del sur. Sus récord de precipitaciones en un mes son, respectivamente, de 273,5 litros/m2 (noviembre de 1930), 448,1 (enero de 1979) y 212,8 (noviembre de 1983).

Con Therese, las lluvias en una semana en Las Cañadas casi igualan el récord de Santa Cruz, superan el de Tenerife Sur y solo están por debajo del registro histórico del aeropuerto de Los Rodeos. EFE