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José Juan Romero: Podemos lograr la permanencia de forma virtual

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Ceuta, 27 mar (EFE).- El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, ha destacado este viernes la importancia del partido de mañana en el Alfonso Murube frente al Cádiz al entender que el "vaso está a rebosar" con 44 puntos y que una victoria sobre los gaditanos podría dar "la permanencia virtual".

En la rueda de prensa previa al partido, el técnico ha dicho que "queda nada para que rebose (el vaso)" y que "el club al principio de la temporada también se encontró con tres resultados adversos y supo capear la temporada y remontar la situación".

"Tenemos 44 puntos y el partido de mañana puede significar virtualmente ya otro año más en la liga y ese es el único objetivo de este equipo, no hay más, de ahí que tres puntos ya sería virtual para mí y por ello es nuestro partido de este año", dijo.

Sobre el Cádiz ha rechazado cualquier exceso de confianza pese a la situación clasificatoria del conjunto gaditano y avisó de "otro partido dificilísimo porque los futbolistas que tiene el Cádiz pueden ganar un partido en cualquier detalle y cuando un equipo viene herido se vuelve incluso más peligroso, de ahí que hay que tener máximo respeto a un rival que está muy por encima de lo que refleja la tabla".

Ha querido olvidar las tres derrotas sufridas por el Ceuta en los últimos partidos y apuntado que "la preocupación sería cuando tú tienes que mirar a un futbolista a la cara y recriminarle cosas: en mi caso no puedo mirar a ningún futbolista y recriminarle nada, por lo que vamos a seguir exprimiendo el limón a tope", indicó.

"El Ceuta está cerca de lograr su objetivo y el partido ante el Cádiz puede marcar un antes y un después, por lo que vamos a por ello y si sacamos los tres puntos, ya virtualmente podremos estar pensando en otras cosas". EFE

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